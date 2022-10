Santi Bueno entra en la primera convocatoria de Uruguay para el Mundial

El defensa del Girona figura en la lista de 55 futbolistas de Diego Alonso Stuani, en cambio, se ha quedado fuera de esta lista

Hace apenas dos semanas, Santi Bueno confesaba que le haría mucha ilusión vivir el Mundial de Catar en primera persona. Decía que, de ser posible, se le habría hecho realidad un sueño que hace tiempo que persigue. No las tenía todas porque normalmente no es un habitual en las convocatorias de la selección de Uruguay, aunque tampoco perdía la esperanza.

De momento, ya se le ha abierto una primera puerta, porque Bueno es uno de los 55 futbolistas incluidos por el técnico Diego Alonso en la primera lista. Es pronto para destapar la botella de cava, pero un primer paso para mirar hacia delante con cierto optimismo.

Esta convocatoria es un tipo de reserva para fijar a los jugadores que tienen opciones de ir al Mundial. Los que no aparecen a buen seguro que no podrán participar. Incluso sale Ronald Araujo, que está de baja tras ser operado y no llegará a tiempo a Catar. Con él descartado, menos competencia para Santi Bueno, que quiere continuar coleccionando minutos y buenas actuaciones para convencer Diego Alonso.

A quien tiene del todo seducido es a Míchel Sánchez, porque en Girona lo está jugando todo. Los 900 minutos de los 10 partidos de Liga celebrados hasta la fecha. Si continúa así, el Mundial estará más cerca. Una cita que se perderá Cristhian Stuani, fuera de esta lista de 55 futbolistas.