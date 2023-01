Samu Saiz y el Girona pondrán fin a una etapa llena de dualidades

El centrocampista madrileño no se entrena con el equipo y rescindirá su contrato en las próximas horas No contaba para Míchel y el club libera una ficha para afrontar más refuerzos

Samu Saiz y el Girona pondrán el punto final a una relación llena de altibajos que habrá durado tres años y medio. Saiz siempre ha sido un futbolista diferente: ya lo era cuando dejó boquiabierto el estadio vistiendo la camiseta del Huesca, con aquel golazo que todo el mundo recuerda en 2017. En Montilivi ha vivido una historia llena de dualidades, que se recordará sobre todo por ser una pieza fundamental en el segundo ascenso a Primera, haciendo levantar a la gente de sus asientos en aquel tramo fantástico de juego que catapultó al equipo a las posiciones cabeceras, pero también por sus acciones, controvertidas y polémicas, que provocaron que siempre, para bien y para mal, se hablara de él. Nunca ha dejado indiferente a nadie.

El adiós de Saiz está a horas de producirse, tal como avanzó la 'Cadena Ser'. El futbolista no se entrenó ni martes ni miércoles y está a la espera de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que expira en junio. Con este movimiento, el Girona liberará una ficha más y podrá lanzarse a la aventura de nuevos fichajes, el primero de los cuales ha sido Viktor Tsygankov. De hecho, tal como informaba 'Diari de Girona', el central peruano Alex Callens, ex del New York City, está en la órbita de una dirección deportiva a la cual se le ha amontonado el trabajo en los últimos días.

La llegada de Tsygankov ha acelerado las despedidas de Terrats y Saiz, que podrían no ser los únicos. Actualmente, cerradas las operaciones del ucraniano y la cesión de Terrats al Villarreal B, el Girona vuelve a tener todas las fichas ocupadas. Así que para que entre alguien más, tiene que darse, como mínimo, una salida. Saiz, que esperaba disponer de más minutos y ve bien el cambio de aires, será el próximo en marchar, posiblemente al extranjero, de donde ha recibido ofertas. Míchel ya dio el visto bueno al cambio de aires del futbolista.

120 partidos oficiales

En estos tres cursos y medio en Montilivi, Saiz ha disputado 120 partidos oficiales, repartidos de la siguiente manera: 35 el curso 2019-20, 33 el 2020-21, 43 el 2021-22 y 9 el actual. El rol del mediapunta confunde, porque muchas veces ha estado indiscutible porque su peso sobre el terreno de juego no estaba en entredicho, pero otras veces también ha sido relegado a la suplencia. Sea como fuere, lo que no se puede cuestionar es que cuando Samu ha estado bien, el rendimiento futbolístico del Girona se ha elevado a niveles sublimes. Pasó con Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí, Francisco Rodríguez y Míchel Sánchez. Pero también es cierto que le ha faltado un poco más de continuidad en el desequilibrio, puesto que cuando encadenaba buenas actuaciones, siempre acababa pasando algo que lo estropeaba.

"Eres un payaso"

Inevitablemente, el paso de Saiz en Girona también será recordado por el capítulo protagonizado con Míchel el 1 de abril del año pasado, en la visita del Málaga a Montilivi. El entrenador, que estaba en una cabina de prensa cumpliendo sanción, decidió cambiarlo pasada la media hora, descontento con su rendimiento. Saiz, de sangre caliente, se sacó la camiseta y la lanzó mientras le decía "eres un payaso". Durante la celebración por el ascenso, tanto en el balcón del Ayuntamiento como en el estadio, recordaron la anécdota y demostraron el buen rollo que había entre los dos. Pero el mal ya estaba hecho.

Un talento descomunal

Despreciar las cualidades futbolísticas de Saiz sería un error, porque ha regalado tardes de ensueño que también quedarán para el recuerdo. Jugadas de fantasía como la protagonizada con Borja y Stuani en las semifinales del play-off de su primera temporada, demostraciones de mayúscula superioridad como en Valladolid el curso pasado, en que él solito decidió que aquel día el Girona tenía que puntuar como fuera, o la magia que desprendía con Baena. Viendo recitales semejantes, es lógico preguntarse por qué razón un futbolista con este don no ha acabado de triunfar del todo.

Operaciones en marcha

El mercado de invierno del Girona todavía no ha finalizado. El siguiente futbolista que podría abandonar la entidad es Manu Vallejo, olvidado últimamente en los planes de Míchel. Vallejo ha recibido el interés de diferentes equipos de Segunda, entre los cuales se encuentran el Zaragoza y el Oviedo, pero agotará sus opciones de seguir en la élite.