Salir de Girona, la opción más probable para construir el nuevo Montilivi

Según recoge 3cat, el Girona tiene cada vez más asumido decirle adiós a Montilivi, pero también a la ciudad de Girona, como ya han hecho el juvenil y el filial, que han jugado en Vilablareix, Riudarenes y Vidreres en las últimas temporadas. En el caso de los juveniles, llegaron a disputar un partido de la UEFA Youth League (Liga Juvenil de la UEFA) en Olot. El último encuentro del filial en Montilivi, frente al Barça Atlètic (0-0), fue la excepción que confirma la norma.

La posibilidad de ubicar el nuevo estadio en un terreno de algún municipio de los alrededores de Girona gana fuerza en el club, aunque Vilablareix —donde se encuentra la ciudad deportiva de la entidad— es una de las opciones que se barajan. Sin embargo, según la misma fuente, aún no se ha dado ningún paso firme respecto a los terrenos que se valoran como posibles nuevas sedes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Girona desea que el equipo permanezca en la capital, pero existen bastantes inconvenientes. La inversión del club será fácilmente superior a los 100 millones de euros, y se pretende que el nuevo Montilivi cuente con zonas comerciales, de ocio y hostelería que ayuden a recuperar antes la inversión realizada.

El actual estadio, situado entre terrenos de la Universidad de Girona y un bosque protegido que no se puede modificar, limita mucho al club a la hora de mejorar aparcamientos y accesos, además de dificultar el impulso del aspecto comercial mencionado.

Distintas opciones

El Ayuntamiento ha propuesto varios terrenos para construir el nuevo estadio. Uno de ellos, bajo dominio del GEiEG, se encuentra en la zona de la Masia del Bon Pastor, junto a la Nacional II. Este terreno, junto con los que adelantó L'Esportiu, al norte y al sur de la ciudad, son de propiedad privada, por lo que sería necesario negociar directamente con los propietarios.

La pancarta en Montilivi para darle ánimos a Míchel / @GironaFC

Si el Girona se va de la ciudad, no sería pionero. En España, por ejemplo, el Espanyol juega en Cornellà i el Prat de Llobregat. Casos similares se dan en Francia con el Olympique de Marsella o en Inglaterra con el Manchester United, por citar algunos equipos de las grandes ligas de Europa.

De momento, no existe una fecha límite para decidir, aunque el club no quiere alargar más una resolución que, tarde o temprano, deberá tomarse inevitablemente. Una decisión que, sin duda, será clave para el futuro del Girona.