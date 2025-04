El Sadar, la primera piedra del cambio

Debe ser en El Sadar. No hay mucho margen de maniobra. Siete jornadas más para exactos. El Girona necesita saborear una victoria que se resiste desde el pasado 3 de febrero ante la UD Las Palmas para recuperar la confianza y evitar como sea un descenso que acecha sigilosamente. Alavés, Espanyol y un Valencia 'in crescendo' están fuera de una zona roja de la que no logran salir Valladolid, Las Palmas y Leganés. Para lograrlo, tendrá que batir a un Osasuna inmerso en una dinámica parecida, que no conoce el triunfo desde hace más de dos meses.

El calendario no da tregua. Tocó volver a hacer autocrítica tras la derrota ante el Alavés y analizar qué se debía corregir para lograr salir del bache de una vez por todas. Ocho jornadas sin conocer la victoria (cinco derrotas y tres empates). Ante Barça, Real Madrid e, incluso, Athletic Club, sí existía la posibilidad de no puntuar, pero contra Getafe, Celta, Valencia, Alavés y Espanyol se esperaba algo - mucho - más. Sobre todo porque los cuatro primeros compromisos eran en Montilivi.

La primera vuelta, que coincidió con aquella pesadilla de lesiones, fue de notable. El equipo cerró el 2024 con 25 puntos - siete victorias, cuatro empates y siete derrotas -, acabando en octava posición, a tan solo cinco puntos de los puestos de Europa League. Y, pese a que el 2025 arrancó de la mejor manera posible, con una épica victoria en Mendizorrotza (0-1) apenas ha sido capaz de sacar nueve puntos de 33 posibles.

MÍCHEL CONFÍA EN SUS PUPILOS

A Míchel, sin embargo, se le vio tranquilo, como de costumbre, en la sala de prensa de Montilivi: “Tenemos que dar nuestra mejor versión porque es necesario dar un paso al frente. El Sadar es un estadio que empuja y Osasuna es un equipo que, con el ambiente a favor, te puede hacer mucho daño”, avisó, consciente de la magnitud del reto.

Míchel, en Monjuïc / Valentí Enrich

Evitó hablar de dinámicas, asegurando que "solo miro al siguiente partido", y mostró su total confianza a un grupo que protagonizó una segunda mitad ante el Alavés como para merecer algo más: "Con nuestra mejor versión podemos dominar a Osasuna”. La última derrota sirvió de toque de atención a una plantilla que "ahora sí está viendo la realidad y tiene clara nuestra situación".

“Tenemos que apoyarnos los unos a los otros para que nadie se sienta solo. A veces, cuando las cosas no salen, uno tiende a protegerse a sí mismo, pero aquí hay que proteger al compañero”, reclamó Míchel.

VUELVE IVÁN

Vuelve Iván Martín a una lista en la que solo se ausenta Bryan Gil. Arnau, tras descansar ante el Alavés, apunta a regresar a una línea defensiva formada por la pareja de centrales habitual, Krejci y Blind, y por Miguel en el carril. Podría recuperar la titularidad Arthur en detrimiento de Oriol Romeu. Y Tsygankov volver al costado derecho. Abel y Miovski se disputarán la posición del '9'.

Iván Martín, este curso con el Girona / X

Y, en Osasuna, tampoco estará disponible Bryan Zaragoza, aún no recuperado de sus problemas físicos. Eso sí, Vicente Moreno se aferra a los Aimar Oroz, Ante Budimir, Lucas Torró y compañía para brindar una alegría a su afición.

ALINEACIONES PROBABLES

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Oroz; Rubén García, Moi Gómez, Budimir

Girona: Gazzaniga; Arnau, Krejci, Blind, Miguel; Yangel, Arthur, van de Beek; Tsygankov, Danjuma, Miovski

Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano)

Estadio: El Sadar

Hora: 14:00h