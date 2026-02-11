Rubén Blanco: "Vengo a ayudar y a luchar por el puesto desde el primer día"

El Girona ya vuelve a tener tres porteros disponibles y Míchel respira. El club ha presentado este mediodía a Rubén Blanco, que debería estar ya disponible para el partido del lunes contra el Barça. El gallego ha lamentado, de entrada, la lesión de un compañero como Ter Stegen y ha asegurado que viene a “luchar por el puesto”.

“Siempre que llega un compañero nuevo hace que haya más competencia y exigencia para el equipo y eso es importante. A partir de ahí, todo el mundo tiene sus objetivos personales, que son compatibles con los del equipo. El mío es ayudar y ojalá sea jugando muchos partidos”.

El ex del Celta y del Marsella ha subrayado que aterriza en Montilivi con la intención de “respetar a los compañeros, ayudar y luchar por el puesto desde el primer día”. Las primeras horas de Blanco en el Girona han sido “fantásticas”, ha detallado. “Han sido muy buenas. Ya conocía a Ounahi de Marsella y a Fran Beltrán de Vigo. La energía del grupo es maravillosa, hay un grandísimo cuerpo técnico, que ya lo sabía. Es un proyecto muy ilusionante”.

Sin jugar los dos últimos años, Blanco cerró este enero una etapa poco exitosa deportivamente en Marsella. Aun así, asegura que está bien físicamente para competir. “Vengo de un momento deportivo no muy bueno. Tengo una personalidad que hace que intente ayudar desde la parte que me toca y he intentado ayudar al vestuario del Olympique entrenando y compitiendo de manera sana con los compañeros”.