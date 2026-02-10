Rubén Blanco: "No tuve ninguna duda. El Girona es un club que me transmite muchísimas cosas"

El Girona FC ya tiene nuevo portero. Quique Cárcel ha tenido que acudir al mercado de agentes libres una vez se cerró la ventana de fichajes de invierno debido a la inesperada lesión de su gran fichaje, Marc-André Ter Stegen, que llegaba cedido del FC Barcelona. El elegido ha sido Rubén Blanco, excancerbero del Celta de Vigo o el Olympique de Marsella.

Tras el anuncio oficial, el gallego habló para la televisión del club en una entrevista en la que aseguró que eligió al Girona porque el equipo de Míchel juega con "un estilo de juego" que le atrae. "Es un proyecto que lleva muchos años de continuidad. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que disfruta con el balón y es lo que a mí me gusta cuando juego. Es un club que se adapta muy bien a mí", decía Blanco. "Estoy muy orgulloso de poder formar parte del Girona, un grandísimo club".

Nacido en Pontevedra en 1995 y salido de la cantera del Celta, Blanco ha firmado con el club catalán hasta final de temporada, el 30 de junio de 2026. Rubén se define como un portero "sobrio, tranquilo, que intento transmitirle esa tranquilidad a la defensa y al equipo. Me gusta disfrutar y ser partícipe de la salida de balón y del juego colectivo del equipo. Y lógicamente luego parar en la portería también es importante para nosotros".

"Yo no tuve ninguna duda, es un club que me transmite muchísimas cosas, que está haciendo muy bien las cosas y creo que lo más importante es disfrutar", añadía el cancerbero.

En cuanto a sus referentes, el nuevo refuerzo rojiblanco afirmó que de pequeño se fijaba en Iker Casillas, Víctor Valdés o Pepe Reina. "Había un gran nivel en las porterías en el resto de Europa, pero creo que fuimos afortunados de crecer en una época en la que España tenía grandísimos porteros", dijo.

Finalmente, Blanco lanzó un mensaje a la afición gironina: "Estoy muy contento de estar aquí, espero disfrutar y que ellos disfruten conmigo y con nosotros y espero pasar buenos momentos aquí".