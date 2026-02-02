Noticia SPORT
GIRONA
Rubén Blanco, opción para el Girona para sustituir a Ter Stegen
La lesión del guardameta alemán obliga al cuadro catalán a moverse. El mercado de fichajes de invierno cierra hoy
La grave lesión de Marc-André ter Stegen ha dinamitado los planes en Girona. El meta alemán puede estar hasta cuatro meses de baja por una grave lesión en el isquiotibial y, a falta de pruebas más específicas, no se descarta ningún escenario, incluido el de romper la cesión y devolver al jugador al Barça.
Con la marcha de Dominik Livakovic al Fenerbahçe, el Girona explora soluciones en el mercado para complementar la portería. Ahora mismo, Míchel solo cuenta con Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapvystov bajo palos, por lo que la llegada de un tercer portero no sería un imposible.
Un ex de LaLiga
Según ha podido saber SPORT, una de las opciones que ha sido ofrecida al Girona es la de Rubén Blanco, portero español de 30 años que actualmente se encuentra sin equipo después de quedar libre tras desvincularse del Olympique de Marsella este enero. Formado en el Celta, club al que también defendió en Primera División, Rubén Blanco podría regresar a LaLiga de la mano del Girona.
El hecho de que esté libre beneficia al cuadro catalán, que lo podría firmar e inscribir incluso una vez cerrado el mercado de fichajes. Las referencias que tiene el club catalán son buenas y la operación podría avanzar en las próximas horas.
