Rubén Blanco no continuará en el Girona

El Girona ha hecho oficial que el portero gallego Rubén Blanco no seguirá formando parte de la plantilla. El equipo catalán lo ha anunciado a través de un comunicado en el que expresa que el jugador no renovará su vínculo más allá del 30 de junio de 2026.

El portero gallego continuará su carrera profesional en el Yokohama F. Marinos de Japón, siendo esta su primera vez en el fútbol internacional, después de no haberse vestido de corto con un Girona al que llegó en enero como solución de urgencia a la grave lesión de Ter Stegen.

Blanco, con experiencia previa en LaLiga, había estado en equipos como el Celta de Vigo de España y venía como agente libre pero habiendo formado parte de manera reciente en el Olympique de Marsella de Francia. Encjaba en el perfil.

Rumbo a Japón

En el comunicado emitido por el Girona le agradecen su colaboración estos meses: "El Club quiere agradecer a Rubén Blanco su profesionalidad, compromiso y dedicación. Desde su llegada, Blanco ha aportado experiencia, trabajo e implicación en el vestuario".

Ahora el portero puede cumplir su deseo de conocer otro tipo de fútbol más allá del europeo. Teóricamente, la idea es firmar una temporada en el Yokohama y, si la experiencia es gratificante para ambas partes, podrían explorar la posibilidad de extenderla.

Tras haber terminado su contrato en el Girona, el club le augura un futuro lleno de suerte y muchos éxitos. "El Girona FC le desea mucha suerte en sus futuros retos profesionales y personales", concluían en su comunicado.