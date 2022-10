Riquelme: "Será un partido especial para mí, pero vamos a ir a ganar"

El centrocampista, cedido por el Atlético de Madrid, habló con motivo de su próximo enfrentamiento ante los colchoneros 'Roro' destacó la dificultad del encuentro, ya que la naturaleza de sus rivales es "no rendirse y superar las adversidades"

El centrocampista Rodrigo Riquelme, cedido por el Atlético de Madrid en el Girona, reconoció que el partido de este sábado en el Civitas Metropolitano será "especial" para él, porque ha "nacido" y se ha "criado" en el Atleti, pero anticipó que el conjunto catalán irá "a ganar" porque está "necesitado de sumar" puntos.

En unas declaraciones difundidas por el Girona, Riquelme, que celebró su primer gol con el Girona en la derrota ante la Real Sociedad (3-5), dijo que "nunca se puede dar por muerto al Atleti", ya que se hace "más fuerte" en los momentos de dificultad. "Hay que darlo todo, el 1.000 por 100, y estar preparados para el mejor Atleti", añadió.

El jugador, de 22 años, también habló de la naturaleza del Atlético de Madrid: "Es una cosa que, si no estás dentro, no lo terminas de conocer realmente. Es no rendirse y superar las adversidades". Se mostró convencido de que el Atlético jugará "con esa actitud" y de que "va a ser un partido complicado".