Riquelme: "Oblak es el mejor portero del mundo"

El futbolista regresó a casa y anotó el 2-1, insuficiente para arañar un punto de Canillejas "A la afición del Atlético la quiero como si fuera mi familia", apuntó el canterano colchonero

Rodrigo Riquelme, atacante del Girona, destacó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1), que Jan Oblak "es el mejor portero del mundo y lo demuestra cada partido", al tiempo que agradeció el cariño de la afición del estadio Metropolitano en su reencuentro con el conjunto madrileño.

"Sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades al venir aquí. El Atleti tiene jugadorazos. Hemos intentado remar, hemos conseguido el gol, se han hechos fuertes atrás y no hemos podido conseguir ningún punto. Para mí, Oblak es el mejor portero del mundo y lo demuestra cada partido. Aleix tiene un golpe de balón espectacular, pero hay un portero que para muy bien y nos vamos jodidos a casa", explicó en declaraciones a 'Movistar'.

Riquelme marcó el gol del Girona. No lo celebró. Y fue aplaudido por la afición del Atlético. "No me lo esperaba. A esta afición la quiero como si fuera mi familia, ahora mismo me ha tocado jugar contra ellos, estoy defendiendo el escudo del Girona y estoy muy contento aquí. Darle las gracias a la afición por lo bien que me han tratado y por lo que me han hecho siempre sentir", valoró.