Ridículo del Girona en Villarreal

Estudiar al Girona debe ser pan comido para el rival que lo enfrenta ese mismo fin de semana. Hace meses que lo es. La fragilidad defensiva impropia de un club de Primera División lo convierte en el 'punching ball' de los demás equipos. Y la nula sensación de peligro que causa en campo rival lo privan de gozar de ocasiones manifiestas de gol para sacar los partidos adelante. Que no quede en el olvido que fue Cristhian Stuani quien mantuvo al Girona en la máxima categoría del fútbol español el pasado curso. Por eso cuesta creer y entender que la entidad catalana no haya aprendido de sus errores. La 'manita' recibida ante el Villarreal enciende todas las alarmas en Montilivi (5-0).

En La Cerámica tropezó - por enésima ocasión - con la misma piedra. Dicho de otra forma, le sirvió el triunfo en bandeja al combinado de Marcelino García Toral. No había transcurrido el primer minuto de partido que Vladyslav Krapyvtsov tuvo que sacar los puños para evitar sustos. Pero, apenas seis minutos más tarde, Pépé aprovecharía un regalo de Yangel para marcar el primer tanto groguet. El venezolano recibió un balón vertical de Vitor Reis - que vivía su primera titularidad como 'gironí' - y su control - a prori, sencillo - se le marchó dos metros. Y ahí el ex del Arsenal no falló en el mano a mano ante el arquero ucraniano.

Errores imperdonables

Fue el preludio de la tragedia. De lo que estaba por llegar. En 25 minutos, el Girona había encajado tres goles. Cuatro en el 28'. Un suceso imperdonable en Primera División. Sobre todo tras lo ocurrido la anterior semana en Montilivi, cuando el Rayo Vallecano le sacó los colores al conjunto de Míchel, que le regaló los tres goles.

Sin restarle mérito alguno a un Villarreal que olió sangre y quitó el pie del acelerador en el tramo final - sino quizá la tragedia hubiese sido mayor -, los de Míchel firmaron una primera mitad propia de un amistoso de pretemporada. Ritmo lento con balón, presión inexistente sin balón, nula tensión competitiva e, incluso, pasotismo en acciones defensivas, como en la del tanto de Rafa Marín, que firmó el tercero rematando un córner solísimo en el segundo palo. Innegociable en Primera División. Pero con la plantilla a medio hacer, podía suceder. Y eso que, con el precedente del anterior verano, la dirección deportiva estaba alertada. Y Míchel reiteró a lo largo del curso que no quería arrancar la siguiente pretemporada con el equipo a medias.

Villarreal - Girona. / EFE

A días del cierre del mercado, hay aún muchísimo trabajo en las oficinas de Montilivi. Posiciones sin cubrir, futbolistas en la rampa de salida, fichajes que estaban en proceso de adaptación... para tirar las dos - o tres - primeras jornadas a la basura. Y recibir una sonrojante goleada ante un equipo de Champions League. Cinco goles encajó un Vladyslav Krapyvtsov que recibió 19 disparos - siete de ellos a puerta -. Por los cinco - solo dos entre los tres palos - que ejecutó su equipo.

Míchel, sin soluciones

"5-4-1 y Viktor, cerrado", corrigió un Míchel desbordado en el 'cooling break' de la primera mitad. Introdujo a David López por Yangel, con molestias musculares. Y a Lemar y al último en llegar, Àlex Moreno, tras el descanso. También ingresaron Iván Martín y Asprilla. Pero no había nada que hacer. Ni pudieron evitar que la goleada fue mayor. Pues, Buchanan firmó su 'hat-trick' y meterle una 'manita' al Girona.

A la espera de ver qué ocurre en los próximos días en cuanto a entradas y salidas se refiere, la realidad es que el Girona debe hacer un cambio de chip inmediato. Y es que, cuando el fútbol no carbura, el amor propio y el 'orgull gironí' no pueden faltar. Quien avisa no es traidor y este Girona, sin alma y sin identidad, huele a Segunda.