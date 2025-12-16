El retorno del Jedi de Montilivi

1983. 'Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi'. Tercer film de la trilogía original y la sexta en términos de cronología interna de la saga que creó George Lucas. Una saga de cual es fanático un Viktor Tsygankov que nos tiene bien acostumbrados con sus celebraciones empuñando una espada láser como buen Jedi. La fuerza acompañó a un Girona que año y medio más tarde volvió a completar una remontada para asaltar Anoeta con un doblete del ucraniano.

A falta de la espada láser de Anakin Skywalker o Obi Wan Kenobi, extendió el brazo para usar la fuerza y festejar uno de sus tantos a la Real Sociedad. Con una sonrisa de oreja a oreja, el bueno de Viktor volvió a ser decisivo en un Girona a aquel extremo que encandiló a Montilivi en sus primeras dos temporadas, pues se esperaba que la pasada 24/25 diese un paso al frente que finalmente no llegó.

Está de dulce: dos goles y una asistencia en los últimos tres encuentros. Olvidada esa lesión que le hizo perderse hasta seis jornadas (de la tercera a la octava), el '15' - tras cederle el '8' a Portu - anotó el solitario tanto que dio el triunfo ante el Alavés, asistió a Ounahi contra el Real Madrid y se apuntó ese doblete que tan decisivo fue en San Sebastián.

Paso al frente

"Tiene muchísimo talento, es diferencial en ataque y, además, su trabajo defensivo también es espectacular. Es un jugador muy completo y necesitamos que marque, porque tiene gol y nos hace mucha falta”, manifestó un Míchel plétorico. Inicio la acción que él mismo culminó para poner el 1-1: sirvió un balón a la carrera de un Ounahi que frenó en seco, paró el tiempo y le devolvió el esférico para que, ya en el área, lo controlase con la diestra y definiese con su pierna buena por encima de Remiro.

El segundo llegó escasos minutos después - ocho para ser exactos - y fue una delicatessen. Àlex Moreno buscó el disparo con la diestra, pero le salió mordido y raso, aunque se convirtió en una asistencia para el ucraniano, que definió con el único recurso que tenía disponible: la espuela. Taconazo espectacular para batir de nuevo a Remiro y amarrar un triunfo vital.

Quedará huérfano el Girona con la marcha de Ounahi, pero se aferra a la inspiración de un Tsygankov que siempre fue indiscutible en el esquema de Míchel desde su llegada en 2023 pero viene de firmar una 24/25 discreta. De hecho, ya superó las dos dianas que anotó la pasada campaña, con cuatro tantos. Está a cuatro de igualar su mejor registro (8), obtenido en la histórica 23/24.