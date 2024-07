Un reto nuevo para Quique Cárcel

Quique Cárcel cumple estos días diez años como director deportivo del Girona. Lo hace en una situación radicalmente diferente a la de cuando llegó y absolutamente impensable entonces, el 2014, cuando el club pendía de un hilo económicamente. Con el presupuesto más modesto de Segunda armó un equipo que hizo 82 puntos y se quedó a un minuto y medio de subir.

El ascenso y las alegrías llegarían, también las decepciones, pero lo que ha quedado claro es que con Cárcel al volante, el Girona ha dado un salto cualitativo estratosférico esta década. El barcelonés siempre explica que el verano del 2019 fue lo más complicado y que para él es el "peor mercado" que ha hecho. Demasiados gallos en un gallinero puso en el intento de volver a Primera rápido. Tampoco habría suerte al año siguiente. Con la llegada de Míchel en 2021 el crecimiento del club se aceleró. Ascenso, consolidación y directas en la Champions. Increíble pero cierto. A partir de aquí, a Cárcel se le abre ahora un mercado nuevo, diferente y con un abanico más amplio donde elegir y remover.

El Girona tiene que construir una plantilla capaz de encarar con garantías tres competiciones exigentes y el barcelonés está dispuesto. Eso sí, Cárcel dispone de unas condiciones económicas mucho mejores que hace unos años que le permiten llamar a puertas y hacer ofertas impensables. Las negociaciones las lleva, como siempre, sigilosamente y sin presumir de ser el Girona a pesar del músculo económico que ha conseguido el club gracias a los éxitos del curso pasado. De momento, ya ha cerrado los fichajes de Ladislav Krejci (Sparta Praga) y de Abel Ruiz (Braga) que entre los dos han costado, aproximadamente, lo que se ha ingresado por Aleix Garcia (Leverkusen), veinte millones de euros.

Abel Ruiz, segundo fichaje del Girona para la temporada 2024-25 / Diari de Girona

El de Ulldecona es una de las bajas seguras de una plantilla que ha perdido, además de Pablo Torre y Borja García, tres titulares más cómo Èric Garcia, Yan Couto y Savinho. Los tres, junto con Torre, vuelven a los clubes de origen con la incertidumbre de si el Girona será capaz de recuperarlos, sea en propiedad u otra vez como cedidos. En el caso de Savinho, parece misión imposible. Sea como fuere, tiene trabajo un Cárcel que confía tener cerrados, como mínimo, un par o tres de caras nuevas más, antes de empezar la pretemporada miércoles entrante. Habrá más.

Como cada verano, Cárcel tiene trabajo. Este año quizás algo más por tener que confeccionar un equipo que tendrá que compaginar la exigencia de jugar la Champions y la necesidad de no sufrir para mantener la categoría. Un reto más para la carrera del arquitecto del mejor Girona de la historia. En este sentido, Míchel tiene ahora mismo diecisiete jugadores del primer equipo a disposición, a los cuales hay que sumar Kébé y Manu Vallejo que vuelven de cesiones a Mirandés y Zaragoza. El malí tiene más números de quedarse que el andaluz, pero habrá que verlo. Además, si no se concreta una venta o una nueva cesión, también se tendrían que incorporar al primer equipo Óscar Ureña, Pau Víctor, Ilias Chayra y Arnau Ortiz que han estado a préstamo en Leganés, Barça B, Mirandés y Eldense, respectivamente. Los que no estarán seguro son Èric Garcia, Couto, Pablo Torre, Savinho, Aleix Garcia y Callens, que ya no pertenecen a la disciplina del club.

Otro asunto que tendrá que saber gestionar Cárcel son las posibles ofertas que lleguen por los jugadores más destacados. Dovbyk, Tsygankov, Miguel Gutiérrez o Iván Martín, entre otros, han llamado la atención de clubes importantes y el Girona tendrá que decidir si les mejora el contrato o bien acepta alguna de las posibles ofertas que lleguen. Un caso aparte es el de Arnau Martínez. El del Maresme continúa sin renovar y, con contrato solo hasta 2025, Cárcel siempre ha manifestado que es un caso de "renovación o venta".

Los jóvenes elegidos

Tampoco tendrían que ser miércoles Miguel Gutiérrez ni Abel Ruiz, con todos los números para formar parte de la lista final de España para los Juegos Olímpicos y que se perderán casi toda la pretemporada. Por su parte y como es habitual cada verano, Míchel trabajará con un grupo de jóvenes del plantel. Este año, según la 'SER', la lista la formarían seis jugadores que ya han estado a las órdenes del madrileño otros veranos: los defensas Oriol Comas y Antal Yaakobishvili, los centrocampistas Selvi Clua e iker Almena y los delanteros Kim Minsu y Jastin Garcia. En este sentido, es probable que tanto Dawda Camara como Pape Ba, delanteros los dos, también completen algunos entrenamientos o partidos amistosos.