Los resultados de la primera vuelta contra los cinco últimos rivales le servirían al Girona para salvarse

El Girona inicia este viernes un sprint final de cinco jornadas en las que se juega la vida. Cinco partidos en los que necesita sumar, como mínimo, cuatro puntos para llegar a los 42 y garantizarse la continuidad en Primera División una temporada más. En principio, porque al ritmo que van los equipos de abajo, no sería descartable que la cifra para salvarse pudiera ser algo superior a esos 42 puntos.

La mitad de la Liga lucha por evitar el descenso cuando solo quedan quince puntos en juego. Diez equipos y tres plazas, una de las cuales empieza a tener nombre propio: el Oviedo. Aun así, los asturianos, a siete puntos de la salvación, se resisten a tirar la toalla. Es una guerra y quien muestre más síntomas de debilidad, caerá. Rayo, Espanyol y Valencia (39), Elche y Girona (38), Alavés (36) y Mallorca (35) respiran, de momento, mientras que las tres plazas de descenso son por ahora para Sevilla (34), Levante (33) y Oviedo (28).

El calendario dibuja una recta final apasionante para el Girona. Eso sí, no apta para cardíacos, sobre todo si el equipo no es capaz de superar al Mallorca este viernes en Montilivi (21:00). Si lo hace, la cosa puede ponerse de cara. Si no, cuidado, porque después tocará visitar a un Rayo que tampoco lo tiene hecho, recibir a una Real Sociedad con el billete europeo asegurado pero siempre competitiva, desplazarse al complicadísimo Metropolitano y cerrar la Liga con el Elche, en Montilivi, en un partido que todos desean que sea un trámite. A partir de ahí, toca repasar cómo le fue al Girona contra esos cinco últimos rivales en la primera vuelta. ¿Serviría ese balance para salvarse? Sí. Eso sí, habrá que repetirlo o mejorarlo.

Vamos por partes. Contra el Mallorca, en la primera vuelta y en el primer partido de 2026, el Girona se impuso por 1-2 en Son Moix gracias a los goles de Tsygankov y Vanat. Contra el Rayo, en Montilivi, fue un día para olvidar en lo que era el primer partido del curso, recordado por el show de Gazzaniga (1-3).

Ante la Real Sociedad en Anoeta, dos goles de Tsygankov dieron una sorprendente victoria a los de Míchel (1-2) a mediados de diciembre. Los otros dos rivales, Elche y Atlético de Madrid, pasaron por encima del Girona en la primera vuelta. Los ilicitanos ganaron con claridad por 3-0 en el Martínez Valero, mientras que los colchoneros golearon en Montilivi (0-3).

Por tanto, el Girona sumó en la primera vuelta seis puntos de los quince posibles contra los cinco últimos rivales que le quedan en la Liga. Si lo repitiera, se iría hasta los 44 puntos y, en principio, debería ser suficiente para asegurar la permanencia.

El partido del viernes contra el Mallorca se presenta clave para las aspiraciones del Girona de tener un final de temporada más o menos tranquilo. Los baleares son un rival directo y, por tanto, también estará en juego el goal-average particular definitivo.

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En ese sentido, a la espera de lo que haga el equipo en Vallecas y Elche, dos de los otros rivales directos con los que aún debe jugar, la situación del average es la siguiente: lo tiene ganado ante Espanyol y Alavés; perdido con Oviedo, Levante y Sevilla; mientras que con el Valencia está igualado, aunque el general favorece provisionalmente a los del Turia por una diferencia de tres goles.