Respuesta masiva de la afición para llenar Montilivi en la gran final contra el Elche

La derrota ante el Atlético en el Metropolitano (1-0) fue un golpe muy duro para el equipo de Míchel, que veía cómo se reducían considerablemente sus opciones de continuar en Primera División la próxima temporada. Lo mejor de todo, sin embargo, es que el Girona depende de sí mismo y sabe que si gana al Elche este sábado en Montilivi (21:00 h) en el último partido de liga se salvará. No obstante, en caso de empate o derrota también es consciente de que será uno de los dos equipos que acompañen al Oviedo a Segunda. La presión es máxima en un encuentro que será una auténtica final y se disputará en casa.

Tras perder con los colchoneros, la afición tuvo una respuesta masiva para llenar Montilivi y convertir la grada en el jugador número 12 contra los ilicitanos. Las localidades que quedaban disponibles en el estadio se agotaron en un momento y a estas alturas ya no quedan entradas, tampoco las VIP, que son las más caras. Los pocos asientos que quedaban libres el lunes se adjudicaron a algún seguidor rojiblanco antes de las 11:00 h.

El Girona ha colgado el cartel de "sold out" e informa de que solo habrá opción de encontrar entradas en caso de que algún abonado no pueda asistir al duelo más importante de la temporada y libere su asiento para poder ponerlo a la venta o ceder su abono a través de la aplicación oficial del club.

Agotar las entradas para el partido contra el Elche no ha sido la única reacción inmediata de la afición para mostrar su apoyo al equipo y animarlo tras perder en el Metropolitano.

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El Jovent Gironí se organizó rápidamente para recibir al Girona, que regresaba de madrugada del viaje a Madrid, en la Ciutat Esportiva de la Massana y así darle toda su fuerza y energía para afrontar la semana de cara a este sábado. El conjunto rojiblanco, centrado en lograr el objetivo, volverá mañana a los entrenamientos tras un día de descanso.