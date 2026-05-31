El regreso de Asprilla, otro quebradero de cabeza para el Girona

Son días de duelo en Montilivi. Nadie esperaba el descenso a Segunda y ha pillado a todos por sorpresa. A partir de aquí, más pronto que tarde toca tomar decisiones y empezar a trabajar en la planificación de la próxima temporada.

Seguramente los aficionados blanquirrojos ya empiezan a hacer cábalas sobre qué jugadores se quedarán y cuáles podrían llegar. En este sentido, mantener en Segunda los salarios actuales de la plantilla es inasumible, aunque por contrato algunos puedan ver reducida su ficha. Además, habrá futbolistas que reciban ofertas de Primera División y por los que el Girona tendrá que negociar una venta a la baja, ya que muchos se han devaluado o verán reducida su cláusula de rescisión.

Es decir, económicamente, el descenso a Segunda es ruinoso para un club que acumula malas noticias. Y hay más. Porque además de los futbolistas que han terminado la temporada y a los que habrá que buscar salida, a partir del 1 de julio también deberán reincorporarse los jugadores cedidos en otros clubes.

Hasta aquí todo sería positivo, teniendo en cuenta que jóvenes de la cantera como Kim Minsu o Jastin García, que han completado una buena campaña en Segunda con el Andorra, pueden tener sitio en el equipo. Sin embargo, en esa lista también aparece Yáser Asprilla.

Sí, Asprilla, aquel futbolista colombiano por el que se pagaron dieciocho millones de euros hace dos veranos y que llegó como fichaje estrella para disputar la Liga de Campeones. Más que por sus cuatro goles y dos asistencias en cincuenta partidos, Asprilla es recordado por una apatía desesperante y una implicación mínima tanto con el club como con el vestuario.

El pasado enero, el Girona encontró una salida para él en forma de cesión al Galatasaray, donde tampoco ha logrado destacar. En Turquía, el colombiano ha disputado nueve partidos, tres como titular, sin aportar ni goles ni asistencias. Con toda probabilidad, el Galatasaray no ejecutará la opción de compra y Asprilla, si el club no encuentra una solución antes, deberá iniciar la pretemporada con el Girona, con quien tiene contrato hasta 2030.

Quien sí parece tener más mercado es Jhon Solís. El centrocampista colombiano fue cedido en invierno al Birmingham, de la segunda división inglesa, donde ha ofrecido un rendimiento notable: dieciocho partidos, trece como titular y un gol. Su buen papel en Inglaterra ha despertado interés y tanto el Birmingham como otros clubes británicos podrían intentar su fichaje en propiedad. Solís tiene contrato en Montilivi hasta 2028.

También debe regresar Gabriel Misehouy, cuya participación en el Aris de Salónica ha sido testimonial. Ha disputado doce encuentros, con un balance de dos goles y dos asistencias. El joven neerlandés tiene contrato hasta 2028.

Otro que debe volver tras tres cesiones poco exitosas es el portero Antoni Fuidias. El guardameta de Berga, que todavía tiene un año más de contrato, ha sido suplente tanto la pasada temporada en el Cartagena, en Segunda División (cinco partidos), como este curso en el Nàstic de Tarragona, en Primera RFEF (cuatro encuentros).

Más opciones de quedarse tienen Minsu y Jastin, cedidos al Andorra. El primero ha firmado hasta ahora seis goles y cuatro asistencias en treinta y nueve partidos, mientras que el segundo acumula tres goles y dos asistencias en veintiocho encuentros.

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Menos protagonismo ha tenido Antal Yaakobishvili, primero en el Andorra (cinco partidos) y posteriormente en el Tenerife (siete).