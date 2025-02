Reencuentro con morbo en Montilivi

El Girona encadena tres partidos consecutivos perdiendo. El Celta, tres sin conocer la derrota. Este sábado (14:00 horas) Montilivi pondrá enfrentará a dos equipos con dinámicas opuestas: la negativa, del equipo de Míchel, que tiene como objetivo Europa (13º); la positiva, la del cuadro de Coudet, que tiene como primera meta la permanencia sin sufrir, pero que por contexto, ya empieza a sonar la palabra 'Europa' en Balaídos (10º).

El duelo, vital para un Girona que depende de Montilivi para sumar la mayoría de sus puntos (19 de 31), es también crucial para un Celta que solo ha sido capaz de puntuar seis tristes puntos en sus 12 choques a domicilio. Sin embargo, parte de los focos estarán puestos en un polémico Miguel Ángel Ortiz Arias, colegiado que dirigirá el duelo, que ha tenido episodios 'calientes' con ambos conjuntos.

Ortiz Arias, líos con Mingueza y David López

Miguel Ángel Ortiz Arias, ha protagonizado polémicas con jugadores de ambos conjuntos. Hace poco más de un mes, el colegiado madrileño expulsó a Óscar Mingueza en un Celta-Athletic Club cuando el partido ya estaba terminado. En el acta indicó que el ex del Barça se dirigió a él con los siguientes términos: "Ha habido cuatro faltas y a mí no me pitas ni una, es increíble. Tú eres un chulo". Recibió una sanción de dos partidos.

Mingueza, jugador del RC Celta / @RCCelta

Con el central del Girona, hay que remontarse más en el tiempo. Fue durante la temporada 2023-24, en un choque contra el Almería. David López aprovechó el descanso para dar su opinión sobre el desempeño de Ortiz Arias ante los micrófonos de DAZN: “Es difícil trabajar así, te falta al respeto, te insulta. Has de intentar olvidar y estar por el partido, pero se complica el trabajo. Me refiero al árbitro, los jugadores de Primera ya lo conocemos", valoró.

¡Rajada monumental de David López contra el árbitro en el descanso! El jugador del Girona no se cortó un pelo... / DAZN

El futbolista, que pidió perdón tras el partido a través de un comunicado publicado en las redes del club, fue sancionado con cuatro partidos después de la denuncia del CTA por "sobrepasar la libertad de expresión" con palabras que "ofendieron y humillaron" al colegiado madrileño. Aunque sí que ha vuelto a arbitrar a David López tras el lío de la campaña pasada, Ortiz Arias se reencontrará con Mingueza en Montilivi.