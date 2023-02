Redimirse y volver a ser el Girona de siempre

Los de Míchel reciben al Almería con el objetivo de ganar para borrar la mala imagen de Cádiz David López y Javi Hernández se perfilan como las dos grandes novedades en el once gerundense

A pesar de que las posibilidades de suspensión del Cádiz-Girona por el fuerte viento fueron mínimas, seguro que al Girona le habría ido bien que el partido se jugara al día siguiente. Hacerlo peor que el pasado viernes en el Nuevo Mirandilla es difícil y por eso la lógica dice que hoy en Montilivi ante el Almería hay que ver a un Girona completamente diferente. Si no es así, quizás sí que hay algún problema, pero viendo la trayectoria del equipo, sobre todo de locales en LaLiga Santander, cabe pensar que el tropiezo en Cádiz debería tratarse de un accidente.

Desde el mismo sábado al mediodía, pocas horas después de aterrizar de Cádiz, Míchel ha querido mentalizar a sus jugadores de que el partido en Cádiz no se podía repetir. De hecho, puede servir de ejemplo para ver lo que nunca se debe hacer en un campo de fútbol. “No hemos competido y así no se va a ninguna parte”, dejó claro el entrenador.

Para intentar limpiar la imagen, el Girona recibe hoy al Almería en otro partido donde la trascendencia de los tres puntos vuelve a ser más alta que nunca en la lucha hacia la permanencia. Mejorar la imagen ofrecida el pasado viernes no debería ser difícil y por tanto, es de esperar un Girona muy diferente.

¿Ver el mejor Girona de la temporada? Quizás no, o sí, nunca se sabe, pero sí que el equipo hoy tiene el reto y la oportunidad de reivindicarse y hacerse perdonar por la afición. Para ello, el técnico recupera a David López después de un mes de baja, Reinier y también Stuani, una vez cumplida la sanción. Por el contrario, pierde a Miguel Gutiérrez por tarjetas y mantiene las bajas por lesión de Valery, Herrera, Couto y Kébé.

La más que probable entrada de David López por Bernardo no será el único cambio que hará Míchel hoy en el once titular. La baja del hasta ahora indiscutible Miguel obligará a innovar a un lateral izquierdo y todo lo que no sea Javi Hernández sería un invento y al mismo tiempo una sorpresa. A partir de ahí, habrá que ver si alguien paga los platos rotos y da ingreso a Stuani, Tsygankov o incluso el joven Joel Roca.

ALINEACIONES PROBABLES:

Girona: Gazzaniga, Arnau, Javi Hernández, Bueno, David López, Romeu, Aleix Garcia, Iván Martín, Castellanos, Riquelme y Borja García.

Almeria: Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Samú Costa, De la Hoz; Baptistao, Robertone, Embarba; y Luis Suárez.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). VAR : Jaime Latre (Aragonés).

Estadio: Montilivi.

Hora: 21:00.