Las redes se ceban con Juan Carlos Rivero después de volver a liarla en el Espanyol-Girona: "Gol del Villarreal"

La semana de Juan Carlos Rivero ha sido igual o más dura que la del Real Madrid, ya que se ha convertido en viral en dos ocasiones por su forma de narrar los partidos de fútbol.

En la eliminación de los blancos en Albacete muchos se percataron del parón antes de cantar el tanto de los albacetenses que les daba el pase a cuartos de final, mientras que ahora ha vuelto a copar las redes por un error de percepción en el primer partido de la jornada 20 de la liga.

Juan Carlos Rivero, periodista de RTVE. / ·

Para poner contexto, a partir de esta misma semana Teledeporte dará el partido de la jornada del viernes en abierto, algo que hasta el momento hacía DAZN previo registro. Ahora, en cambio, solamente será necesario sintonizar el canal y no será necesario revelar ningún dato, como ya hiciera GOL antes de su desaparición.

El encargado de narrar estos encuentros es precisamente el experimentado periodista de RTVE, que en ocasiones anteriores ya había sido criticado por su forma característica de llevar los comentarios de los partidos de fútbol y sus errores a la hora de llamar a los jugadores.

Arnau Martínez y Edu Expósito durante el Espanyol - Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Así, en el primer partido en abierto, Rivero puso voz al derbi catalán entre el Espanyol y el Girona, en el RCDE Stadium que se terminaron llevando los de Míchel gracias a dos goles de Vanat desde el punto de penalti, por 0 a 2.

Sin embargo, en el último gol del ucraniano y posterior celebración con sus compañeros, el periodista se equivocó de conjunto y confundió el amarillo de la segunda equipación del Girona con el de la vestimenta habitual del Villarreal.

"Acaba de conseguir el segundo tanto... Vanat de penalti para el Villarreal", comentaba en directo Rivero, aunque pocos segundos después rectificaba. Para más inri, también se trabó con el nombre del portero perico, Marko Dmitrovic, a quien se refirió como "Dimotruveich", algo que solo ha contribuido a que las redes se cebaran con los comentarios.

"Como vas a estar 90 minutos narrando un partido entre el Espanyol y el Girona y va y se te ocurre decir gol del Villarreal porque van de amarillo", apuntaba un usuario de X. Otro apunta que "solo Juan Carlos 'La Cabra' Rivero podía dejar tantas perlas en 15 segundos", mientras que los había de más críticos: "A vosotros os da la risa...pero en un país serio ese señor estaría poniendo los cafés en TVE... Con la cantidad de chavales buenísimos que tiene que haber en TVE y no mueven al tío ese", apuntaba un tercero.

No obstante, las críticas no solamente van dirigidas al narrador, sino que también hay quien no comprende por qué no quitaron el gráfico de los lanzamientos de penaltis anteriores del delantero del Girona, impidiendo así ver claramente el gol.