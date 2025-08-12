Récord de abonados en el Girona

El Girona está de celebración. Tras una temporada decepcionante y en la que la afición se acabó desenganchando ligeramente del equipo en el tramo final de competición, el club catalán ha conseguido levantar los ánimos de los suyos y puede presumir de haber alcanzado la cifra récord de 9.800 abonados para la temporada 2025-26.

De este modo, se ha superado la cifra más alta registrada en la historia de la entidad, que eran los 9.700 abonados en el año 2023. La importante acogida permite, de nuevo, que el club agote todos los asientos destinados a abonos, colgando el cartel de sold out desde la temporada 2017-18.

Nuevas zonas y mejoras en la experiencia

Mientras la masa social del club ha crecido, Montilivi se ha preparado para ofrecer mejores experiencias. Este curso, el Girona ha creado por primera vez dos nuevas áreas en el estadio para intentar responder a distintas necesidades del público: la Grada Familiar y la Zona de Animación.

El primer espacio está destinado a las familias con niños, para que puedan disfrutar del deporte rey en un espacio cómodo y seguro. El segundo, para mejorar el ambiente en Montilivi y que el apoyo al equipo sea máximo durante los 90 minutos de cada encuentro.

Este verano, más de 400 socios inscritos en la lista de espera han conseguido finalmente su abono. Se trata de personas que se apuntaron entre 2022 y 2023, por lo que los que se apuntaron entre 2023 y 2024 tendrán pronto su oportunidad.