La receta de la afición: Stuani de titular y confirmar que el Elche es el peor visitante de Primera

Motivos para creer hay muchos. O eso es lo que quieren pensar Pepe Sierra, presidente de la Federació de Penyes del Girona; Federació de Penyes del Girona, miembro de la Penya Gironista Els Tossuts de Anglès; y Antoni Bordas, miembro de la Penya Immortal. Para empezar, el equipo de Míchel depende de sí mismo; juega en Montilivi; contra el Elche, el peor visitante de Primera División, por más que sigan presentes los fantasmas de la final del playoff de ascenso de 2020; y, sobre todo, lo hace con el apoyo de su gente, que se encargará de ser el jugador número 12 y, días antes de la gran final de este sábado, ya ha llenado el estadio agotando las entradas. Para rematar, el club blanquiazul ha convocado una recepción al equipo de Míchel a las 19:00 horas frente a los accesos de Tribuna, por donde entran los jugadores y el cuerpo técnico, que excepcionalmente llegarán juntos en autobús, para que todos se contagien de la energía y las ganas que hay entre la afición de seguir en la máxima categoría del fútbol español.

"Mucha gente sigue al Girona. No me sorprende en absoluto esta respuesta de la afición porque es la única oportunidad que tenemos de no caer al pozo de Segunda División, que es muy profundo y cuesta mucho salir de él. Espero que esta vez cambie la dinámica y podamos mantenernos en Primera. Es la ilusión que tengo, aunque ya tengo una edad y quizá soy un poco escéptico. Todos recordamos la última final con el Elche", comenta Bordas.

También tiene esperanza Masferrer: "El Elche solo ha ganado un partido fuera (contra el ya descendido Oviedo) y nosotros estamos mejor que hace unos partidos. Será muy difícil sacarlo adelante, pero jugar en casa es un gran punto a favor. Ganar esta final es posible. Es a vida o muerte. La afición del Girona estará al 100% y no fallaremos; espero que el cuerpo técnico y los jugadores estén a la misma altura para sacarlo adelante. No nos merecemos finales de temporada así, igual que el año pasado. Tenemos que superar esto de una vez por todas".

Sierra, por su parte, afirma que "hay muchísima gente que me pregunta si podemos conseguirles entradas. Es una locura, hay muchísimas ganas de estar en Montilivi este sábado y animar al equipo". "Dependemos de nosotros mismos y, en principio, el Girona tiene que ganar en casa. Creo que ganaremos. No quiero pensar en que el Elche sea el peor visitante porque el Mallorca también era de los peores y nos dejó con cara de tontos; creo que esa derrota fue la gran cagada de la temporada. Pero bueno, nos toca ganar el sábado y lo hecho, hecho está", apunta.

El Girona probablemente ha llegado a esta situación límite por los malos resultados del inicio de temporada y también del final. "Soy admirador de Míchel, pero ha llegado un momento en el que creo que rectificar es de sabios. Dice que habría firmado estar así en la jornada 5 y, en ese sentido, parte de la culpa se le puede dar a él. Se pueden cometer errores, pero teníamos un portero en el banquillo que se fue y ahora ha sido convocado para el Mundial (Dominik Livaković) y él ha querido seguir siempre con Gazzaniga. Nos ha dado muchas alegrías Gazzaniga, pero también… ¡vaya tela! Los puntos que nos faltan de cara al domingo los habríamos tenido de sobra si Míchel hubiera rectificado en su momento", razona Masferrer.

El peñista de Anglès añade que "no tenemos hombre gol y para nosotros es una alegría muy grande que Stuani siga siendo ese jugador en estos momentos, como ha demostrado otras veces. Yo apostaría por Stuani de titular y que aguante lo que aguante. Si se le saca al final está muy condicionado. Creo que, al tratarse del último partido, debería jugar Stuani de inicio hasta donde llegue".

Sin Vanat y teniendo en cuenta que los experimentos con Echeverri, Ounahi y Tsygankov de ‘9’ no han funcionado, Bordas también quiere ver al goleador uruguayo en el once: "Se trata de ganar este partido y ya está. Hemos estado hartos de jugar partidos sin marcar porque no tenemos delantera. Tenemos un centro del campo muy bueno, una defensa que se ha arreglado mucho, pero arriba no hacemos gol y sin gol no se ganan partidos. Es clarísimo. Stuani es un jugador muy oportunista y causa problemas a las defensas rivales porque es muy móvil, nunca sabes dónde está y remata en cualquier posición. Si es titular creo que evitaría que el Elche pueda atacar. Ellos vendrán a empatar y si Stuani puede hacer que nos adelantemos 1-0 lo tendremos muy de cara. Nos salvó el año pasado y ojalá este haga lo mismo. Hay que ser optimistas, siendo conscientes de lo que hay".

Sierra, sin embargo, opina diferente. "Míchel debería sacarlo un poco antes, en el descanso, para que así los defensas del Elche también estén algo más cansados y pueda aprovechar el poco gas que le queda. El problema es que no hay alternativa. Si sacas de inicio a Stuani, no te queda ninguna bala en el banquillo y tienes que tener al menos una para mantener la esperanza en función de cómo vaya el partido. También hay que jugar un poco con la psicología. Es una final y todo cuenta, los pequeños detalles serán decisivos", considera.

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El presidente de la Federació de Penyes destaca que "no hemos tenido la suerte de cara y esta vez tiene que acompañarnos. Como sea, aunque sea jugando mal. Lo que haga falta para acabar una temporada que no habrá sido buena con el objetivo de la permanencia cumplido". Las valoraciones del curso ya se harán después.