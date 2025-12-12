Real Sociedad - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Penúltimo compromiso del año. Un Girona necesitado de puntos y buenas sensaciones visita el Reale Arena para disputar la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel pusieron fin a su gran dinámica en el Martínez Valero (0-3). Encadenaban tres jornadas sin conocer la derrota - un triunfo y dos empates - y cayeron estrepitosamente ante un Elche que aprovechó los 'regalos' de un Paulo Gazzaniga que firmó una actuación para olvidar. Se había rehecho con actuaciones decisivas bajo palos, pero cometió varios errores de bulto que costaron los tres tantos del cuadro de Eder Sarabia.

La plantilla del Elche celebra con la grada la victoria frente al Girona. / Matías Segarra

Culminaron, así, una semana trágica que arrancó con la desastrosa eliminación de la Copa del Rey. El Ourense superó a un Girona mermado para lograr el billete hacia los dieciseisavos de final de la competición del KO.

La derrota en Elche supuso un enorme varapalo para un equipo que no logra salir del descenso. Decimoctavo con 12 puntos - dos más que el Oviedo y tres más que el Levante -, está a dos unidades de un Mallorca que el sábado recibe, precisamente, al Elche de Eder Sarabia.

Míchel, sin embargo, respira aliviado: Azzedine Ounahi viajará a San Sebastián. El club catalán, consciente de la importancia del marroquí en el esquema del técnico vallecano, solicitó permiso a la Federación Marroquí para que el '18' retrasara unos días su concentración. Y, finalmente, el futbolista más determinante de la plantilla jugará contra la Real Sociedad. Una excelente noticia para un Girona que contará, asimismo, con un Arnau baja ante Ourense y Elche por un proceso febril.

Continúan en la enfermería, asimismo, Portu, David López, Daley Blind, Thomas Lemar, Vladyslav Krapyvtsov, Juan Carlos y Donny van de Beek.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Real Sociedad-Girona, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL REAL SOCIEDAD - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Girona se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.