Real Sociedad - Girona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en vivo
Sigue en directo el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025-26 entre Real Sociedad y Girona
David Raurell
MIN 20
¡Qué mano de Remiro!
Aparece el portero de la Real para desviar un tiro muy peligroso de Tsygankov.
El disparo desde la frontal del área por parte del ucraniano iba muy pegado al palo diestro de la meta txuri urdin.
MIN 13
Llega el primer remate a puerta de la Real.
Guedes recibe un pase en el interior del área de Kubo y arma la diestra para poner a prueba a Gazzaniga. El guardameta del Girona ha blocado el balón sin problemas
MIN 10
La realización televisiva se centra en el triángulo Gazzaniga - Livakovic - Míchel.
Ya saben que todos los focos están puestos en el guardameta croata tras las declaraciones reveladoras de su entrenador.
Por el momento, la Real presiona la salida de balón del Girona consciente de los problemas de los catalanes en ese aspecto. Gazzaniga es reincidente, de hecho.
MIN 6
El Girona se adueña de la posesión del balón en este inicio de encuentro.
La Real espera a los catalanes en bloque medio, consciente de la velocidad que tiene en punta con jugadores como Barrenetxea, Guedes o Kubo.
MIN 2
¡Llega la primera ocasión del partido!
Remate alto de Take Kubo tras el pase en profundidad de Barrene. El equipo local ha aprovechado la defensa alta del Girona para encontrar la primera llegada a la portería de Gazzaniga.
MIN 1
¡Arranca el partido!
Ya se juega en San Sebastián. La primera posesión es para el equipo de Sergio Francisco
¡Saltan los jugadores al césped del Reale Arena!
La afición txuri urdin entona 'a capella' el himno de su equipo mientras tiñen las gradas de bufandas de la Real
Sepan que el Girona FC lucirá esta noche el logo de la 'Marató de TV3', que este año estará dedicada a la lucha contra el cáncer.
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el espectáculo en el Reale Arena.
¡Todo preparado para levantar el telón de una nueva jornada de la Liga EA Sports!
Ya saben que la previa del encuentro ha estado marcada por la situación en la portería del Girona.
Míchel confirmó en la rueda de prensa de ayer lo que era un secreto a voces: Livakovic se niega a jugar con el cuadro catalán porque quiere salir a toda costa en el mes de enero.
El técnico madrileño reconoció que la situación es complicada, ya que solo puede contar con Paulo Gazzaniga. La postura de Livakovic es clara: solo piensa en jugar el Mundial con Croacia
