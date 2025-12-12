Real Sociedad - Girona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en vivo

MIN 10

La realización televisiva se centra en el triángulo Gazzaniga - Livakovic - Míchel.

Ya saben que todos los focos están puestos en el guardameta croata tras las declaraciones reveladoras de su entrenador.

Por el momento, la Real presiona la salida de balón del Girona consciente de los problemas de los catalanes en ese aspecto. Gazzaniga es reincidente, de hecho.