Real Oviedo-Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Un Girona invicto en 2026 visita el Carlos Tartiere con el objetivo de regresar a la senda del triunfo tras el empate 'in extremis' ante el Getafe en la anterior jornada. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel rescataron un valiosísimo punto frente al cuadro azulón en el que fue el debut de los tres refuerzos invernales: Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri. Un testarazo de Vitor Reis, que además estrenó su cuenta goleadora, en el añadido (90+4' para ser exactos) puso el 1-1 definitivo en el marcador y desató la euforia en Montilivi.

Invictos en 2026

El triunfo en Son Moix sirvió para salir del descenso cuatro meses después y, a partir de ahí, el equipo sacó su mejor versión para vencer a Mallorca y Espanyol y escalar posiciones en la tabla. La visita del conjunto que dirige José Bordalás se antojaba complicada pese al delicado momento que atravesaba, de hecho, a los locales les tocó remar.

Ter Stegen fue decisivo en su debut con el Girona / @mterstegen1

El debutante Luis Vázquez adelantó al Getafe en el marcador y, el Girona, claro dominador de la posesión y con más ocasiones de gol, festejó el tanto del empate del central brasileño como si de una victoria se tratase. Mantuvo el invicto y se asentó en la décima posición con 25 puntos en el casillero, a siete del sexto, el Real Betis.

Tanto Ter Stegen como Fran Beltrán fueron directamente al once. El pivote dejó detalles interesantes en la medular, mientras que una parada del meta alemán en el último suspiro fue vital para mantener el empate en el marcador. El Real Oviedo, colista con 13 puntos, no conoce la victoria desde el pasado 30 de septiembre, pero viene de sumar tres empates en sus últimos cinco compromisos y de plantar cara al Barça.

Cubarsí completó un partidazo contra el Oviedo / Gorka Urresola

Guillermo Almada podría recuperar a Eric Bailly - pendiente de recibir el alta médica - para el choque; Axel Witsel, Abel Ruiz y Cristhian Stuani se ejercitaron estos últimos días con el grupo y apuntan a entrar en la convocatoria. Dominik Livakovic está a nada de cerrar su vinculación con el Dinamo Zagreb.

HORARIO DEL REAL OVIEDO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Real Oviedo-Girona, correspondiente a la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 31 de enero a las 14:00 horas en España.

Noticias relacionadas

DÓNDE VER POR TV EL REAL OVIEDO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Oviedo y Girona se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.