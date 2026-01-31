Real Oviedo - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Oviedo y Girona se miden este viernes en la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.es

Oviedo (0-0) Girona l Min 8 Error en el pase de Lemar que provoca una transición ofensiva del Oviedo que termina sin peligro para la defensa del Girona. Partido con muuuuucho ritmo.

Oviedo (0-0) Girona l Min 7 Partido con mucho ritmo en estos primeros 6 minutos de partido. El Girona está siendo capaz de recuperar muy rápido el balón. El Oviedo no consigue mantener la posesión.

Oviedo (0-0) Girona l Min 6 Le dura muy poquito el balón al Oviedo.

Oviedo (0-0) Girona l Min 4 Saque de esquina para el Girona. Primera gran triangulación de los de Míchel con balón. Ojo con Bryan Gil por el interior izquierdo que puede hacer mucho daño al Oviedo.

Oviedo (0-0) Girona l Min 3 ¡David Costas evita un remate muy peligroso de Vanat!. Primera llega del Girona en ataque.

Oviedo (0-0) Girona l Min 2 Falta dura de Colombatto. Se la ha jugado el centro campista del Oviedo en estos primeros minutos

Oviedo (0-0) Girona l Min 2 Fuerte presión arriba del Oviedo. No puede salir con el balón controlado el Girona.

Oviedo (0-0) Girona l Min 0 ¡Empieeeeeza el partido!

Oviedo (0-0) Girona l Min 0 Antes del partido, se realiza un minuto de silencio por Maribel, ex directiva del Real Oviedo. DEP.