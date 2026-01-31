En directo
LALIGA EA SPORTS
Real Oviedo - Girona, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Real Oviedo y el Girona de la jornada 22 de LaLiga en el Tartiere
Sergi Bescós I Lázaro
Oviedo y Girona se miden este viernes en la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.es
Oviedo (0-0) Girona l Min 8
Error en el pase de Lemar que provoca una transición ofensiva del Oviedo que termina sin peligro para la defensa del Girona. Partido con muuuuucho ritmo.
Oviedo (0-0) Girona l Min 7
Partido con mucho ritmo en estos primeros 6 minutos de partido. El Girona está siendo capaz de recuperar muy rápido el balón. El Oviedo no consigue mantener la posesión.
Oviedo (0-0) Girona l Min 6
Le dura muy poquito el balón al Oviedo.
Oviedo (0-0) Girona l Min 4
Saque de esquina para el Girona. Primera gran triangulación de los de Míchel con balón. Ojo con Bryan Gil por el interior izquierdo que puede hacer mucho daño al Oviedo.
Oviedo (0-0) Girona l Min 3
¡David Costas evita un remate muy peligroso de Vanat!. Primera llega del Girona en ataque.
Oviedo (0-0) Girona l Min 2
Falta dura de Colombatto. Se la ha jugado el centro campista del Oviedo en estos primeros minutos
Oviedo (0-0) Girona l Min 2
Fuerte presión arriba del Oviedo. No puede salir con el balón controlado el Girona.
Oviedo (0-0) Girona l Min 0
¡Empieeeeeza el partido!
Oviedo (0-0) Girona l Min 0
Antes del partido, se realiza un minuto de silencio por Maribel, ex directiva del Real Oviedo. DEP.
Oviedo (0-0) Girona
¡Salen ambos equipos al campo! Muy buen ambiente en las gradas, hay muchas ganas de creer que se puede conseguir la salvación.
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, rivales de Real Madrid y Atlético, fechas y horarios
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: resultado y ganador de las semifinales del Open de Australia
- La gran novedad en la delantera que prepara Flick
- Sorteo Champions League: cuadro, emparejamientos del playoff y rivales de Real Madrid y Atlético
- Nuevo revés judicial al Madrid en el 'caso Negreira'
- Manolo González: 'Tanta polla de Europa... A ver si nos estamos equivocando
- El gran cambio de Pedri