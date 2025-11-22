Real Betis - Girona: horario y dónde ver por TV del partido de LaLiga EA Sports

Con las pilas recargadas y la moral reforzada tras el último triunfo ante el Deportivo Alavés en Montilivi, el Girona encara la complicada visita a La Cartuja para medirse a un Real Betis lanzado en la clasificación. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel se marcharon al parón de selecciones de noviembre con tres puntos más en su casillero tras vencer en casa a un Alavés que venía de ganarle al Espanyol en la anterior jornada. Fue, seguramente, la mejor puesta en escena del cuadro catalán en lo que va de curso, en la que destacaron por encima del resto Iván Martín, Ounahi, Bryan y Tsygankov. El marroquí y el vasco demostraron que pueden ser diferenciales en la sala de máquinas y el extremo de Barbate asistió al ucraniano, que se reivindicó tras un inicio irregular por culpa de ciertos problemas físicos.

Una victoria, sin embargo, que les relegó de nuevo al descenso tras el empate entre Valencia y Betis y el triunfo del Mallorca sobre el Getafe. Y ahora toca visitar a un Real Betis quinto en la tabla y con los Antony, Cucho, Abde y compañía en su mejor momento.

Ounahi y Bryan Gil firmaron un partido excelso en la victoria del Girona contra el Alavés (1-0) / EFE

Más contratiempos

La enfermería 'blanc-i-vermella' continúa dando malas noticias. A los Juan Carlos, Van de Beek - lesiones de larga duración -, Alejandro Francés y David López se unieron Daley Blind, Vladyslav Krapyvtsov y Portu. El neerlandés sufrió una contusión cervical durante la sesión de entrenamiento del jueves de la semana pasada, mientras que el joven guardameta cayó lesionado con Ucrania sub-21 y estará entre cuatro y seis semanas de baja por un esguince en el tobillo izquierdo.

La peor parte se la llevó el murciano, que sintió un fuerte dolor en su rodilla izquierda durante el entrenamiento del miércoles y el club confirmó lo peor 24 horas más tarde: rotura de ligamento cruzado anterior. El de Beniel fue intervenido quirúrgicamente el viernes y, salvo recuperación milagrosa, dice adiós a la temporada.

HORARIO DEL REAL BETIS - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Real Betis-Girona, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el domingo 23 de noviembre a las 16:15 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL REAL BETIS - GIRONA DE LALALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Betis y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ La Liga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.