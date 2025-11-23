Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

LALIGA

Real Betis - Girona, en directo: LaLiga EA Sports en vivo hoy

Sigue en directo el duelo de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports entre Betis y Girona

El entrenador del Girona, Michel. EFE/David Borrat

El entrenador del Girona, Michel. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Arnau Monserrat

Última hora del Betis - Girona en vivo.

Actualizar
Ver más

TEMAS