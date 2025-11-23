En Directo
LALIGA
Real Betis - Girona, en directo: LaLiga EA Sports en vivo hoy
Sigue en directo el duelo de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports entre Betis y Girona
Arnau Monserrat
Última hora del Betis - Girona en vivo.
M.42
¡FORNALS FUERA! El tiro seco, desde la frontal del área, se marcha muy cerca del palo izquierdo de la portería de Gazzaniga.
M.41
¡LA QUE HA PERDONADO TSYGANKOV! Se la ha intentado picar el ucraniano a Álvaro Vallés pero tapó bien el portero del Betis. Pues ha tenido el segundo el Girona...
M.39
Tenía varias opciones Lo Celso y probablemente resolvió con la peor de ellas. El tiro le salió flojo, también sin la rosca que buscaba... directo a las manos de Gazzaniga.
M.37
No le pilló rosca el tiro a Antony con la zurda des del pico del área. Se va arriba. Salvo la que sacó Arnau, pocas ocasiones de peligro real para el Betis.
M.34
Se sirve la falta con un centro de Ounahi al que no llega nadie se pierde por la línea de fondo.
TARJETA AMARILLA
Cartulina amarilla para Bartra. El error en la salida de Marc Roca lo tuvo que corregir Bartra por partida doble. Primer con Ounahi y luego con Arnau.
M.30
Llegamos a la media hora de juego. Lo está ganando el Girona con un gol de Vanat que empujó una brutal jugada entre Bryan Gil y Ounahi.
M.28
Hay fuera de juego de Fornals. El Girona ha frenado la reacción del Betis posterior al gol. Muy bien plantado atrás y construyendo, sobre todo, con la imaginación de Ounahi que está en todos lados.
M.25
¡PROVIDENCIAL ARNAU MARTÍNEZ! Ha salvado el gol del Cucho... Pase de la muerte de Antony y apareció milagrosamente Arnau... Córner para el Betis que acaba con un remate de cabeza a las manos de Gazzaniga.
M.24
El disparo del Cucho Hernández tampoco encuentra portería... intenta reaccionar el Betis tras quedar aturdido con el gol de Vanat.
