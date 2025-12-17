Se reabre la vía Echeverri

El Girona no bajó los brazos con Claudio Echeverri (Resistencia, 2006). El 'Diablito' era una de las prioridades de la secretaría técnica que encabeza Quique Cárcel para sumar talento a la parcela ofensiva de la plantilla que dirige Míchel. No obstante, el entorno del futbolista se decantó por la propuesta de un Bayer Leverkusen que competía en la Champions League.

La aventura del ex de River no prospera como se esperaba y, por ello, se habría replanteado cambiar de rumbo. Es ahí donde vuelve a escena un Girona que no dio por perdido al futbolista, propiedad del Manchester City. Según informa Nil Solà, Girona y City están acercando posturas para llegar a un entente que permita a Echeverri vestir la camiseta 'blanc-i-vermella' durante la segunda parte de la temporada.

Echeverri y Haaland, durante un partido del City / TOLGA AKMEN / EFE

De concretarse, sería un refuerzo top que elevaría la calidad de un Girona que ya cuenta con talentos como Ounahi, Tsygankov o Bryan en ataque. En sus primeros meses en Alemania apenas disputó 11 partidos - seis de Bundesliga y cinco de Champions - con el cuadro de la aspirina, apuntándose solo una asistencia y siendo titular en tres de esos 11 encuentros.

Actor secundario

El Manchester City se adelantó a varios gigantes europeos y pagó 18,5 millones de euros en enero de 2024 por Echeverri. Llegó a debutar con los 'cityzens' pero, lógicamente, una cesión le vendría de lujo para coger rodaje en su primera aventura lejos de su Argentina natal y adquirir experiencia en la élite.

Tras su 'no' al Girona y ser tanteado por la Roma, se decantó por un Leverkusen que lo veía como el recambio - temporal - de Florian Wirtz. Su secundario papel a las órdenes de Kasper Hjulmald increpó a un Pep Guardiola cuyo objetivo era que acumulase minutos en sus piernas para regresar a Mánchester como un futbolista más hecho.

Vitinha y Claudio Echeverri, en acción en la Champions / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

En verano no lo llegó a ver claro pero, ahora, tras haber probado la experencia germana, ve con buenos ojos ponerse a las órdenes de un Míchel que, como está haciendo con Ounahi, Bryan o Vitor Reis, podría sacar el máximo provecho de su potencial.

Uno tiene que salir

Dejen salir antes de entrar. Y para que Claudio Echeverri pueda recalar en Montilivi, uno de los tres extracomunitarios que figuran en la plantilla debe hacer las maletas: Vitor Reis, Jhon Solís o Yaser Asprilla. El central brasileño queda fuera de la ecuación, pues es vital para un Míchel que valora positivamente su cesión. Por tanto, la decisión se reduce a los dos colombianos.

Girona forward Yaser Asprilla (R) fights for the ball with UD Levante defender Manu Sanchez (L) during the LaLiga soccer match between Girona and UD Levante at Montilivi stadium in Girona, north-eastern Spain, 20 September 2025. EFE/David Borrat. girona . levante. liga españa 2025/2026 girona . levante. 05. accion. montilivi / David Borrat / EFE

Ni el uno ni el otro están gozando de un rol protagonista a las órdenes de Míchel, que está apostado por el tridente formado por Axel Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi en la medular. La marcha del marroquí a la Copa África le abriría las puertas a la titularidad al '10', siendo el mediocentro quien podría salir prestado en enero. Tampoco debe descartarse una salida de un Yaser Asprilla cuyo rendimiento está muy por debajo de las expectativas.