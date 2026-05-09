Rayo Vallecano - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26

El Girona afronta una de esas salidas que pueden marcar el tramo final de la temporada. Después de semanas de máxima exigencia y de malos resultados, el equipo de Míchel visita Vallecas cada vez más cerca del descenso.

Con el empate del Alavés ante el Elche, el Girona está a solo un punto del descenso. Y enfrente, este lunes, estará un Rayo Vallecano que tampoco tiene la permanencia asegurada en LaLiga EA Sports, pero que viene de hacer historia en la Conference League, eliminando al Estrasburgo y clasificándose para la final. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

El centrocampista portugués del Mallorca Samu Costa (2d) pelea un balón con el defensa neerlandés del Girona Daley Blind (d) durante el partido de La Liga de fútbol entre el Girona FC y RCD Mallorca, este viernes en el estadio municipal de Montilivi. EFE/David Borrat.. (Girona) (Mallorca) / David Borrat / EFE

Restan cuatro jornadas para el final y el Girona no lo tendrá fácil: después del Rayo Vallecano vendrán la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Elche. Un calendario de máxima dificultad para un Girona que necesita sumar los tres puntos para alejar definitivamente cualquier amenaza de descenso.

Ya son cuatro partidos sin ganar los que acumula el equipo de un Míchel que cada vez está más lejos de renovar su contrato en Montilivi. En total, el Girona suma tres derrotas consecutivas y una cuarta podría ser fatal. A un solo punto del descenso, el cuadro catalán suma 38 puntos en 34 jornadas. Alavés (37) y Levante (37) están dispuestos a aprovechar cualquier tropiezo gironí en la próxima jornada.

Míchel, en el duelo ante el Mallorca / David Borrat

No hay margen para fallar. Y Vallecas nunca es una visita cómoda. El Rayo Vallecano suele imponer un ritmo alto y mucha intensidad, por lo que, si el Girona no entra al partido concentrado, puede sufrir más de lo necesario.

La dinámica del Rayo es mucho mejor. El cuadro vallecano ha sumado 7 de los últimos 9 puntos, ganó al durísimo Getafe de Bordalás en la última jornada liguera e hizo historia en Europa. Ganar al Girona, además de dejar la permanencia prácticamente sellada, sería el fin de fiesta a una semana histórica. O, mejor dicho, un inicio genial de semana.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Girona, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa en el Estadio de Vallecas este el lunes 11 de mayo a las 21:00 horas en España.

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DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Rayo Vallecano-Girona se podrá ver en directo en España a través de Movistar+. También podrá seguirse online mediante las plataformas de SPORT, en la que te contaremos todos los detalles del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.