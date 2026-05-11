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Rayo - Girona en directo: Sigue el partido de LaLiga en vivo hoy
Sigue el Rayo - Girona de la 35ª jornada de LaLiga
Xavi Turu
Última hora y resultado en vivo del Rayo - Girona de LaLiga EA Sports.
MIN. 48, RAY 0-0 GIR
Centro lateral de Fran Pérez que no encontró rematador. Empieza bien el equipo de Iñigo Pérez.
¡Arranca la segunda parte!
Vuelve a rodar el balón en Vallecas.
¡Descanso!
Empate a cero entre Rayo y Girona en un encuentro que ha estado marcado por el poco ritmo de juego y con muy pocas ocasiones de gol. Los locales gozaron de alguna que otra llegada más para adelantarse, pero todo sigue abierto de cara al segundo acto.
MIN. 45, RAY 0-0 GIR
¡¡La ha tenido el Rayo!! Contragolpe de libro de los de Iñigo Pérez con un Camello que se plantó solo ante un Gazzaniga que logró despejar el esférico, en la ocasión más clara de toda la primera parte.
MIN. 43, RAY 0-0 GIR
Paso atrás del Girona en estos minutos finales del primer acto. Presiona el Rayo que busca hacerse con el primer gol del partido al filo del descanso.
MIN. 39, RAY 0-0 GIR
Falta peligrosa para el Girona en la frontal del área, pero Ounahi mandó el balón alto.
MIN. 37, RAY 0-0 GIR
¡¡La ha tenido el Rayo!! Cabezazo de Camello que se marchó rozando el palo.
MIN. 36, RAY 0-0 GIR
Nueva oportunidad para los locales con un Rayo que insistió demasiado en entrar por el centro del área y finalmente pudo deslejar la zaga del 'conjunt gironí'.
MIN. 33, RAY 0-0 GIR
Ha subido un poco el ritmo de juego el conjunto rayista: se defiende con todo el Girona, que espera para salir a la contra.
MIN. 30, RAY 0-0 GIR
Media hora de partido con ambos conjuntos que se han activado. Lo intentó el Rayi con un disparo de Fran Pérez desde la frontal que se marchó alto.
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