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Rayo - Girona en directo: Sigue el partido de LaLiga en vivo hoy

Sigue el Rayo - Girona de la 35ª jornada de LaLiga

El delantero del Girona Viktor Tsygankov celebra uno de sus goles en el Estadio de Montilivi

El delantero del Girona Viktor Tsygankov celebra uno de sus goles en el Estadio de Montilivi / David Borrat

Xavi Turu

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