Ramalho: "Nico ha hecho lo correcto, es donde mejor va a estar"

Jonás Ramalho (Barakaldo, 1993) afronta con ilusión la aventura futbolística que está por venir. Dos años atrás dejó atrás el fútbol europeo para emprender un nuevo reto, primero en Arabia de la mano del Ohod Club, y posteriormente en Bahréin con el Al-Ahli Club, donde conquistó la King's Cup en 2024. O en Kuwait con el Kazma SC, su último club. Se crió en el Athletic Club, donde marcó un hito en la historia del club al convertirse en el primer jugador negro en debutar en partido oficial con el primer equipo en 2011, pero se hizo futbolista en un Girona en el que fue partícipe del primer ascenso a Primera o del único triunfo 'blanc-i-vermell' en el Santiago Bernabéu. Con el corazón dividido, atiende a SPORT en la previa del choque que se disputa esta tarde en San Mamés (19:00h).

Estás ahora mismo sin equipo. ¿Cuál es tu próximo reto?

He estado todo el verano como agente libre y ya he encontrado equipo y en un par de días será oficial. Voy a probar una nueva aventura en Europa, no es en España, es en la liga belga, y nada, contento con el hecho de volver a jugar en el fútbol europeo y de estar un poquito más cerca de casa, por un tema familiar y demás, también por un tema personal mío, deportivo, que quería volver a un fútbol que conociese más.

Volvamos al pasado. A tu debut en Primera División con el Athletic. Abriste el camino a los Iñaki, Nico y compañía. Debes sentirte orgulloso.

Sí, la verdad es que sí. Para mí es un orgullo haber sido el primero en conseguirlo, y si quizás eso ha servido para poder ayudar a las siguientes generaciones como fue Iñaki, como actualmente ha sido Nico... es algo que a título personal me satisface mucho y me da muchísima alegría el hecho de que quizás si no hubiese llegado yo, hubiese llegado Iñaki, quién sabe.

Cesc, por delante de Ramalho / PACO LARGO

Te formaste en Lezama pero dejaste huella en Girona.

Yo siempre he dicho que el Athletic fue el equipo que me formó pero donde realmente tuve la gran oportunidad de establecerme en Primera División fue el Girona. Primero estuve dos años cedido y después vuelvo a Bilbao, donde se decide que no se va a contar más conmigo. Entonces el Girona vuelve a contactar conmigo y me pide que vuelva en propiedad y no tuve ninguna duda. Y creo que acerté. Estuve casi ocho temporadas allí, tuve muchísima participación con diferentes entrenadores, me hice un jugador importante en la plantilla y jugué muchísimos partidos. Tengo bonitos recuerdos de allí, como puede ser el primer ascenso a Primera.

Puedes decir bien alto que ganaste al Madrid en el Bernabéu.

Recuerdo prácticamente ese partido como si hubiese sido la temporada pasada. Todo el mundo sabe que siempre es muy complicado ganar en el Bernabéu, y más nosotros, que éramos un equipo prácticamente recién ascendido. Éramos unos chicos con muchísima ilusión, que tampoco teníamos tanta experiencia, y, si no recuerdo mal, empezamos perdiendo. Sacamos cada uno lo mejor de nosotros y conseguimos remontar. Una victoria histórica, también para el libro de los recuerdos personales, poder decir 'yo he ido al Bernabéu y he ganado a Real Madrid en el Bernabéu'.

Ante el Levante, Portu empató contigo como octavo jugador con más partidos de la historia del Girona (191).

Me enorgullece muchísimo porque en la actualidad no es fácil estar tantas temporadas en un club y yo lo pude conseguir. Ahora ha habido compañeros también que me han adelantado, como Stuani o Portu, pero estar en el top 10 de jugadores con más partidos de la historia del club es algo muy bonito.

El Girona vive un momento complicado. ¿Cómo lo estás viendo?

El Girona hizo un año espectacular y consiguió clasificarse para la Champions, pero eso no es lo normal. Si somos realistas, el objetivo cuando estábamos en Segunda era ascender a Primera y una vez que estábamos en Primera la realidad era que el equipo se salvase lo antes posible. Quizás un año tan bueno ha confundido un poco a la gente. Todos sabemos que para los equipos humildes es muy complicado enlazar una temporada jugando Liga, Copa, Champions: viajes, partidos con tanta competitividad, una plantilla que tienes que tenerla bien formada y bien organizada... El hecho de acabar el año pasado un poco mal está pasando factura ahora en este inicio, pero yo confío en que van a dar la vuelta a esta dinámica. Tienen a un gran entrenador como Michel y tienen muy buenos jugadores. Conociendo el club como lo conozco, que es tan familiar, que yo sé que están remando todos juntos, espero y deseo que puedan cambiar esta situación lo más pronto posible.

Ramalho, con el trofeo de la King's Cup / @JonasRamalho93

Y el Athletic encadena dos derrotas pero su inicio de curso ha sido positivo.

El Athletic lleva un par de temporadas espectaculares. Tiene una plantilla espectacular. El club lo está haciendo muy bien con las renovaciones de Oihan Sancet, Vivian o Nico. Hubo run run, parecía que se iba a ir al Barcelona, pero yo pienso que ha hecho lo correcto, porque es del Athletic, porque juega con su hermano y porque es donde mejor va a estar. Es verdad que el otro día contra el Arsenal no sacaron un buen resultado, pero por pequeños detalles. Se nota que Nico no está, pero vamos, el Athletic está en una dinámica, no solo de ahora, sino de años atrás, muy buena.

Fuiste campeón Sub-19 con España en 2011 y 2012. En 2020 debutaste con Angola. ¿Qué se siente al representar los orígenes de tu padre?

Yo siempre había jugado con España en categorías inferiores y tuve la oportunidad de jugar con grandísimos jugadores durante todo ese tiempo, y sobre todo, conseguir los europeos sub-19 consecutivos. Cuando veía un poco más difícil debutar con la absoluta, por los grandísimos jugadores que hay, y por lo complicado que es, se me plantea y se me da la oportunidad de ir con Angola, representando al país de mi padre. Yo nunca me lo había planteado, pero se me da la oportunidad, lo consulto con mi entorno, sobre todo con mi padre, pues le hacía muchísima ilusión, y me decido a jugar con Angola. Han sido experiencias muy bonitas, muy agradables. Vivir partidos en Angola y ver a mi padre en la grada fue muy satisfactorio. Quizás pueda tener la oportunidad de volver a la selección, pero bueno, tengo trabajo por delante, y ya se verá en el futuro si me vuelven a convocar.

Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Con quién vas?

Siempre que me hacen esta pregunta digo que 50-50. Nunca me mojo. Para mí los dos clubes son, como te he dicho antes, los clubes de mi vida, porque el Athletic fue el que me formó desde niño y me dio la oportunidad de poder debutar en Primera División, pero luego el Girona es el que me abre los brazos y me da la oportunidad de seguir creciendo, de seguir formándome, y me tiro muchos años allí, entonces tengo muchísimo cariño también al Girona. Los que somos futboleros vamos a disfrutar de un grandísimo partido, porque los dos, a pesar de que uno tenga mejor dinámica que otro, tienen grandísimas plantillas. No sé quién ganará, pero vamos a disfrutar de un gran partido y ya veremos quién se lleva los tres puntos.