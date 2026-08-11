Racing y Rayo vienen a por Iván Martin

Iván Martín se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado del Girona después del descenso del conjunto catalán a Segunda División. El centrocampista cuenta con varias propuestas sobre la mesa y podría abandonar Montilivi este verano para continuar su carrera en Primera o dar el salto al fútbol extranjero.

Entre los clubes interesados aparece el Rayo Vallecano, que busca reforzar su centro del campo y ve en Iván Martín una opción interesante por su calidad, polivalencia y experiencia en la máxima categoría. El futbolista conoce bien la competición y ha sido una pieza importante para el Girona durante las últimas temporadas.

El Racing, a confirmarse en Primera

Otro de los equipos que ha mostrado interés es el Racing de Santander, que pretende incorporar jugadores de nivel para afrontar su proyecto y considera al centrocampista una oportunidad de mercado. La opción del conjunto cántabro permitiría a Iván Martín continuar en España y seguir compitiendo en Primera División.

Pero las alternativas no se limitan al fútbol español. El jugador también dispone de ofertas procedentes de Turquía y cuenta con el interés del Panathinaikos griego, uno de los clubes históricos del país heleno. Estas propuestas abren la puerta a una salida al extranjero si finalmente ninguna de las opciones españolas termina de convencer al futbolista.

Iván Martín, uno de los jugadores más importantes del Girona, afronta así un verano clave para decidir su futuro. El descenso del equipo cambia el escenario y puede facilitar su salida, especialmente ante la presencia de varios clubes interesados.

La prioridad del jugador pasa por quedarse en el fútbol español, pero valorará todas las opciones. Rayo Vallecano, Racing de Santander, varios clubes turcos y Panathinaikos aparecen en el horizonte de un futbolista que, pese al descenso del Girona, cuenta con pretendientes suficientes para continuar su carrera al máximo nivel.

En Montilivi deberán estar atentos a los próximos movimientos del mercado. La salida de Iván Martín supondría perder a uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, mientras que para el jugador se presenta la oportunidad de elegir entre continuar en LaLiga o emprender una nueva aventura fuera de España.