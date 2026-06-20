Quique y Òscar Álvarez, los elegidos para liderar el Girona

La secretaría técnica llevaba meses deshojando la margarita. El proyecto no podía construirse sin definir antes a su pieza clave: el entrenador. El adiós de Míchel fue doloroso, pero tocaba mirar hacia delante. La terna de candidatos parecía clara: Carles Martínez, Aday Benítez o García Pimienta. A ellos se sumaban los hermanos Álvarez, artífices del éxito del filial durante las dos últimas temporadas. Con el paso de las semanas, la nómina de aspirantes fue ampliándose con figuras como Alessio Lisci, Jagoba Arrasate, Pablo Hernández o Javi Calleja.

La elección, casi veinte días después de la marcha del vallecano, parece definida: Quique y Òscar Álvarez son los elegidos para liderar al Girona en Segunda División, así lo avanza Alex Luna en 'Què T'hi Jugues'. Ambos parten como principales candidatos para tomar las riendas de un proyecto cuyo objetivo es regresar a la élite lo antes posible.

Son un perfil de la casa. Una alternativa que cabía tener muy en cuenta. Sus nombres no se había escuchado con tanta fuerza, pero se trataba de una apuesta natural. Quique cuenta con una dilatada experiencia como entrenador en categorías formativas, pero también en banquillos de equipos profesionales, pues fue la mano derecha de Javier Calleja en Villarreal, Alavés y Levante, su último club antes de recalar en Montilivi.

Quique Álvarez, entrenador del Girona B / @GironaFC

El ADN Barça también corre por sus venas. Se inició en las categorías inferiores del Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo. Y, como entrenador, pasó por el fútbol formativo de La Masia.

Excelente trabajo en el filial

Acompañado por su hermano, Òscar Álvarez, como segundo entrenador, dirige al Girona B desde el verano de 2024. Bajo su mando, el filial rojiblanco logró el ascenso a Segunda RFEF y posteriormente aseguró la permanencia tras completar una notable temporada, impulsando el crecimiento de jóvenes talentos como Gibi, Lass, Raúl Martínez, Sarasa, Carles Garrido, Nil Calderó y Juan Arango Jr., hijo del exinternacional venezolano Juan Arango.

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Quique Álvarez, manteado tras el ascenso del filial a Segunda RFEF / José Carlos Guerra / DDG

Las excelentes campañas firmadas al frente del filial avalan la apuesta del club. Con una identidad futbolística muy marcada, Quique conoce la cantera a la perfección y representa una garantía para seguir potenciando a las jóvenes promesas que llaman a las puertas del primer equipo. Además, forma un tándem de máxima confianza con su hermano Òscar, con quien mantiene una compenetración y una sintonía ejemplares.