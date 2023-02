Quique Cárcel: "Sigo sufriendo por la permanencia"

El director deportivo está satisfecho con la primera vuelta pero cree que aún tienen que mejorar en ambas áreas Cárcel considera prioritario mantenerse en Primera para mantener un bloque competitivo

Dos altas y cuatro bajas es el balance del Girona en el mercado de invierno 22/23. Las incorporaciones han sido Viktor Tsygankov (Dinamo de Kiev) y Álex Callens (libre), mientras que han dejado Montilivi Óscar Ureña (Cartagena), Ramon Terrats (Villarreal), Samu Saiz (Sivasspor) y Manu Vallejo (Oviedo). Quique Cárcel, el director deportivo rojiblanco, ha hecho balance.

Valoración de la plantilla

"Al inicio de la liga formamos un equipo con 25 jugadores, sabiendo que teníamos tres lesionados, Borja, Iván y Kebe. Durante estos meses hemos competido y sabíamos que debíamos fortalecernos. Como cada año, hemos recibido interés de otros clubes y algunos futbolistas nos han pedido salir. Terrats lo pidió, porque quería tener más minutos y aquí tenía difícil participar. Ureña lo necesita y Manu no había tenido ningún minuto en seis semanas y pidió regularidad, porque en Valencia tampoco jugaba mucho. Y luego surgió el tema de Samu, que ambas partes sentíamos que ya era hora de un cambio de aire. El máximo respeto hacia él, porque nos ha dado muchas cosas. Hablando con Míchel, y dudando entre traer a un central o un pivote, elegimos la primera pieza, porque si nos falta Oriol, tenemos a David López. Y el entrenador quería un delantero, y hemos hecho un gran esfuerzo por Tsygankov".

Primera vuelta

"Competimos bien y jugamos bien al fútbol, pero estamos en la lucha. Todos tienen buenas plantillas y se están reforzando. Hablan muy bien de cómo lo hacemos, pero tenemos que mejorar y ser más contundentes en ambas áreas. Ha habido días que podríamos haber ganado los partidos y no lo hemos hecho, y encajamos demasiado, por errores. Debemos mejorar, porque los números son los que son. Tenemos una plantilla compensada y de nivel".

Competitividad

"Habría hecho algo más si lo sintiera. Quizás por la lesión de Couto se nos ha generado debate, pero tenemos a Arnau, que está haciendo una temporada muy buena y lo sentimos importante en el equipo. Y cuando no esté, puede hacerlo Valery, que cuando sale rinde a buen nivel y además es de aquí. Tenemos que creer en él. ¿De los demás? Todos podrán opinar, pero los que tomamos decisiones somos el entrenador y yo y pensamos que así la plantilla está bien".

Margen económico

"Es difícil de analizar, porque quizás una cosa que hagas ahora penaliza por el futuro. El margen es el que es, porque tenemos una mirada más larga. Hemos hecho un gran esfuerzo y el tercer fichaje más importante de la Liga en invierno (Tsygankov). La propiedad intenta consolidar el club en Primera y dar pasos adelante. Jugamos en una liga muy destacada y somos uno de los equipos con un presupuesto más bajo".

Tsygankov

"Somos muy conscientes del periodo de adaptación que necesita. No juega desde noviembre, no habla el idioma y tendrá que aprender los conceptos tácticos aparte de ponerse en forma. Creemos que nos ayudará en poco tiempo Y esperamos que como mucho en dos semanas tenga participación".

Renovaciones

"Valoramos muchas situaciones de plantilla, porque muchos futbolistas acaban contrato y otros están cedidos y no sabemos dónde estarán el próximo año. Queremos crear un equipo competitivo, pero primero nos tenemos que consolidar a la élite. Valery hace muchos años que está aquí y está en crecimiento, tuvo una gran desgracia con aquella lesión y ahora va teniendo peso dentro del equipo. Queremos que continúe porque tiene ADN de la casa y tiene nivel para estar a nuestro club. Ya estamos hablando con él".

Cambio de ciclo

"No hablaré de ningún nombre, cada cual tiene su posición. Hablamos de futbolistas (Juanpe, Bernardo, Juan Carlos) importantes que nos han aportado y todavía aportan. Tenemos que ver el rendimiento que dan en la segunda vuelta, pero merecen un respeto inmenso. Valoro mucho su trabajo y algunos de ellos puede continuar".

Arnau

"Tiene contrato, estamos muy contentos por su madurez, todo y su juventud. Nos acostumbramos a confundir, pero no baja su rendimiento, está centrado y con humildad. Las cosas vienen solas, ojalá tenga una oportunidad de ir a un club relevante porque todos saldremos beneficiados. Pero ahora tenemos que pensar en otras cosas, como salvar la categoría. Si llega el verano y él tiene que dar un paso, todos estaremos contentos".

Permanencia

"Sufro mucho, porque somos el equipo con menos historia de la liga y esto me preocupa. Tenemos que sumar todos y tenemos que asustar, cuando jugamos en Montilivi. Tenemos que crear un vínculo, tenemos una sensación de ser menos porque no tenemos mucha experiencia. Ahora no tengo tanto miedo como hace unos años, pero tengo mucho respeto. Todo el mundo es capaz de ganar a cualquiera, las dinámicas y los colectivos serán cruciales. Y los detalles cuentan. Que Míchel ahora no esté dos partidos, es un detalle. Tenemos que dar el máximo, valorar dónde estamos, y concentrarnos. Queda lo más decisivo, pero...¿por qué no podemos hacer más puntos que en la primera vuelta? Los equipos de Míchel siempre van a más".

Mercado

"Por mucho que quieras firmar, si no estás en Primera, muchos no firmarán. Esto es un mercado y ya trabajamos de cara en verano. Miramos quién acaba contrato, los cedidos que pueden volver, los libres que pueden llegar. Pero tenemos que estar a Primera, porque mucho trabajo se iría a pique. Mirar al futuro es nuestro trabajo, pero sobre todo tenemos que ir día a día".

Arbitrajes

"Es un tópico, pero pienso que se equivocan como todos. Tienen errores y con el VAR puedes salir perjudicado, pero va por barrios y todo el mundo se siente así, no tenemos que pensar que hay nada en contra del Girona. Sí que salen estadísticas que somos los más perjudicados, pero no pienso que hay cosas extrañas detrás. Todo el mundo está muy preparado y es un colectivo que no es nada fácil, porque están al frente de decisiones que afectan las aficiones y a la economía".

Pedro Porro

"Hace muchos años que trabajamos de una forma concreta, con el fin de llegar a puntos muy altos. Pedro sale de aquí, hubo un traspaso, un segundo y ahora un tercero. Han pagado 45 millones y dice mucho de la gente que trabaja en silencio en el fútbol base y dentro del club. No es solo él, pero Artero, Joel, Gabri, Pau Victor, no me quiero dejar nombres, hay muchos chicos y hay mucho trabajo detrás. Este era uno de los objetivos que tenía cuando llegué a Montilivi. Esto demuestra que el trabajo funciona y tenemos que seguir en el mismo camino".

Ibra Kebe

"Tenemos el tema sobre la mesa, pasa un proceso difícil de una lesión que no acaba de limpiar. Va todo mejor, pero, a veces, va hacia atrás. No queremos presiones ni fijar una fecha, queremos que se ponga bien porque tiene un futuro importante. La rodilla tiene que responder bien para estar al nivel que estamos nosotros".