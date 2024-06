Quique Cárcel: "No quiero vender a Dovbyk, pero si pagan 40 millones de euros..."

Está a la orden del día que el Girona sufrirá muchísimos movimientos en su plantilla a lo largo del verano. Entradas y salidas. De momento, se produjo una de cada: Aleix Garcia se marchó al Bayer Leverkusen y Ladislav Krecji llegó procedente del Sparta Praga.

El adiós del de Ulldecona fue difícil de digerir, era uno de los capitanes y fue una de las piezas más importantes del cuadro de Míchel. Pero el fichaje del checo ilusiona. En un principio es central - zurdo -, aunque puede actuar perfectamente de pivote, tiene una gran envergadura - 1,91m -, un buenísimo trato de balón y es muy llegador.

Abel Ruiz, Aimar Oroz, Oriol Romeu... son los principales candidatos que suenan para reforzar a un equipo que se estrenará en la Champions League. Y Artem Dovbyk, Savinho, Yan Couto, Miguel Gutiérrez... los que podrían abandonar el club y dejar un vacío enorme en él.

Esta temporada se apuntó 11 dianas y repartió siete asistencias con el Sparta / @lkrejci_

UN FUTURO POR RESOLVER

El caso del ucraniano, precisamente, es uno de los más comentados y impredecibles del presente mercado de fichajes. Aterrizó en el club el pasado mes de agosto y tiene contrato hasta el próximo junio de 2028. Eso sí, hay un detalle a tener muy en cuenta: ante cualquier posibilidad de salida, el club se remitirá a la cláusula de salida de 40 millones de euros.

Su excelente temporada a las órdenes de Míchel he abrieron muchísimas puertas y, según aseguraron en 'Sky Alemania' y 'Relevo' hace un par de semanas que tenía un acuerdo con el Atlético de Madrid. Sin embargo, todavía hay distancia con un Girona que también habría escuchado las propuestas de Nápoles y Milan.

Dovbyk, celebrando su gol contra el Cádiz / EFE

El delantero se pronunció tras la derrota ante Rumanía en su estreno en la Eurocopa y expresó su comodidad en el club: "¿Un traspaso en verano? Estoy muy feliz en el Girona y me siento bien con toda la gente que me rodea: jugadores, entrenador y dirigentes. Conmigo son maravillosos y me dan todas las condiciones para dar lo mejor de mí, es genial".

"ILUSIONADO"... PERO REALISTA

"Estoy muy ilusionado. Por primera vez estoy en disposición de poder enviar ofertas por jugadores. Esto no había pasado nunca. Antes pensabas en un jugador que al mercado podía salir por ocho millones pero tú solo te podías gastar dos o tres", admitió un Quique Cárcel que atendió al 'Diari de Girona'.

Viktor Tsygankov y Artem Dovbyk estarán en la Eurocopa con Ucrania / @gironaFC

Está, lógicamente, inmerso en una planificación del proyecto para la próxima temporada que cuenta con una cara nueva, la de Ladislav Krecji. Y Quique es consciente de que "nos puede dar tres o cuatro años muy buenos".

Y como era de esperar, dio su opinión sobre la situación de Artem Dovbyk: "No tenemos que comprar para vender, tenemos que comprar para consolidar el proyecto. Yo no quiero vender a Dovbyk, pero si pagan 40 millones, no puedes hacer nada, se tiene que vender. Lo más importante es aprovechar todo esto para consolidar el Girona en la élite".

Quique Cárcel, en su despacho en La Vinya, lugar de entrenamiento del Girona / Javi Ferrándiz

Precisamente, Quique Cárcel fue su 'descubridor', ya que echó la caña de pescar en un mercado tan poco conocido como el ucraniano y encontró oro. Tanto Dovbyk como Tsygankov fueron dos de las piedras angulares del Girona de Míchel.