Quique Cárcel: "Míchel no quería que saliera nadie"

Actividad notable del Girona en el mercado de fichajes de invierno. Se dio la incorporación Vladyslav Krapyvtsov, joven guardameta con gran proyección procedente del Sub-19 del Dnipro y se contemplaba que Pau López rompiera su cesión para salir prestado al RC Lens. Sucedió lo que sucedió y Pau se quedó hasta después de la visita del Arsenal. Días más tarde, puso rumbo al Toluca, también en calidad de cedido hasta final de curso. También salió Selvi, traspasado al Almería (contrato hasta 2030). Y llegó el gran refuerzo: Arthur Melo.

Quique Cárcel, director deportivo del club, ya valoró el inicio de curso del equipo y abrió la puerta a fichajes en inverno: "Si tenemos necesidades firmaremos lo que creamos", dijo tras realizar 11 incorporaciones en verano. Unos meses más tarde, llegaron Vladyslav Krapyvtsov y Arthur Melo. Por ello, compareció ante los medios para hacer balance de todo lo ocurrido en esta ventana invernal.

"MENTIRA LOS 12 MILLONES POR SOLÍS"

"La idea era intentar mejorar el equipo, reforar alguna posición que lo pudiera necesitar. Hemos mantenido el bloque, salvo a Pau y Selvi (al que querían renovar). Confiamos en Vlad. Arthur refuerza una posición que creíamos que teníamos que reforzar. Hubo muchas posibles salidas, pero el míster tenía muy claro que no quería que saliera nadie. Y así fue", detalló. Consideró que la primera vuelta del equipo fue buena, aunque no se pueden poner el notable por 'culpa' de la eliminación de la Champions. "En LaLiga no nos podemos quejar de nada", añadió.

El Porto pujó hasta el último suspiro para fichar a Jhon Solís / X

Preguntado por los timings de la contratación de Arthur, quiso aclarar que, pese a que la gente pudiera pensar que su fichaje fue cosa de última hora, no fue así. "El día 1 de enero no podíamos pagarle. Ahora la otra parte necesita hacerle salir y ahí ganamos fuerza. Por eso está aquí", explicó. Y, sobre la posible salida de Solís, negó que los 12 millones que ofrecía el Porto fueran verdad: "Creíamos que era bueno que saliera, pero el míster confía en él, si no venía ningún perfil similar no salía. Tuvo propuestas. El último día recibí una llamada del Porto, que le quería cedido. Hubo momentos de tensión. Decidimos que la propuesta no nos convencía. Mentira esos 12 'kilos'", aseguró.

Arthur Melo ya es jugador del Girona / GironaFC

ERIC Y NYPAN, 'FRUSTRADOS'

Sonaron los nombres de Eric Garcia, a quien ya quisieron fichar en verano, y Sverre Nypan. "Está ofreciendo un gran nivel en el Barça. Cuentan con él. Quería venir y se intentó. Se juegan mucho y lógicamente se ha quedado allí", dijo sobre el de Martorell. "El Girona está interesado en Nypan, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Veremos qué pasa. Es probable que lo intentemos en un futuro. La familia y el jugador ya nos conocen. La competencia era altísima", expresó sobre el talento noruego.

Èric Garcia celebró un gol y la victoria del Barça en Lisboa / JAVI FERRÁNDIZ

También habló de un Míchel que termina contrato en 2026, pese a que la intención del club es renovarle. "Estamos tranquilos porque le vemos contento y feliz en Girona", aseveró. Y, sobre la posibilidad de que Arthur se quede en el equipo, aseguró que "la gente que viene a Girona está feliz. Si todo va bien, podemos ser optimistas. No es imposible, ni mucho menos".