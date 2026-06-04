Quique Cárcel, sobre el mercado del Girona: “Será largo, ya lo digo hoy. No tendremos la plantilla para el 15 de julio. Los intocables son los que saldrán”

La afición demandaba respuestas. Casi dos semanas después del descenso a Segunda División, comparecieron en rueda de prensa Delfí Geli, presidente del club, Quique Cárcel, director deportivo, Pere Guardiola, presidente del Consell d’Administració, e Ignasi Mas-Bagà, director general, para valorar el duro golpe que supone la pérdida de la categoría y el impacto económico que conlleva. La reestructuración de la plantilla, la llegada del nuevo entrenador y Montilivi y la Ciutat Esportiva, otros de los temas que se trataron en la hora y media que duró la rueda de prensa.

Delfí Geli, presidente de la entidad, dio un ‘speech’ inicial en el que expresó que “acabamos de sufrir un golpe duro y teníamos que pasar el duelo”. Entiende que la afición necesitase explicaciones y, pese a la decepción, dejó claro que “en el pasado hemos sido capaces de superar situaciones difíciles”.

“Hemos fallado y asumimos la responsabilidad. Hoy hace nueve años que conseguimos el primer ascenso, una hazaña que nos cambió para siempre. Hace 11 años teníamos 3.500 socios, hoy somos unos 16.000. No es casualidad. Tenemos de tener claro de dónde venimos, recordar el pasado, nos da perspectiva. Malos pensamientos fuera, a pensar en el futuro. Nuestro objetivo es claro: volver a Primera lo más rápido posible. El proyecto empezó hace 10 años y el club ha crecido mucho: seis temporadas en Primera, cuatro playoffs y hemos jugado la Champions. Hemos dado un paso atrás, pero queremos que solo sea eso. Quiero dar las gracias a los tres accionistas: City Football Grup, Marcelo Claure y Pere Guardiola. La afición, el territorio y la identidad nos hace fuertes. El futuro depende de nosotros”, concluyó.

Le siguió el presidente del Consell d’Administració, Pere Guardiola: “Hace más de 10 años que nos hicimos cargo del Girona. Tenemos un club más fuerte, más profesional y con más masa social. Hemos fallado, eso es una realidad. No hemos bajado por un factor, el inicio fue duro: 3 de 21 puntos. En el mercado invernal nos reforzamos, las lesiones de Ter Stegen y Vanat nos penalizaron y el 4 de 24 nos ha matado. Si podemos volver en un año, mejor que en dos. Como accionistas damos la máxima confianza en Quique y su equipo. Vuelve a ser el mejor para liderar el proyecto que empieza hoy mismo”.

Girona, estadi Montilivi / Aniol Resclosa / DDG

Quique Cárcel, director deportivo, pidió disculpas a los accionistas, a la gente del club y, sobre todo, a la afición. “Me sabe muy mal. Sé que Míchel, los jugadores y el club ha remado para conseguir la salvación. Quiero mirar hacia delante, no quiero pensar en el pasado. Llevo 12 años aquí, es como un hijo, no lo abandonaré nunca. Volveré a luchar. Estoy capacitado para hacerlo. Sé que hay mucha gente que me apoya y otra que no. Pere ha hecho un resumen realista. Esta plantilla estaba capacitada para conseguir el objetivo. Sí que es verdad que el inicio fue muy complicado y hubo mucho trabajo por parte de todos. Tres jugadores salieron el 25 de agosto y a partir de allí pudimos fichar”.

La rueda de prensa

Míchel y el nuevo entrenador: “Para mí es una persona muy especial. Hemos tenido una gran química. Míchel decía que hasta no lograr los 42 puntos no hablaría. La charla podía ser positiva si lo conseguíamos. Si nos hubiésemos salvado, Míchel hubiera podido continuar. Él se siente uno más, en el momento en el que hay un descenso y él tiene la posibilidad de irse a un club grande, no hay ni que hablar. La continuidad de Míchel queda en un segundo plano para mí, me alegro mucho por él. Estamos trabajando en el nuevo entrenador. Muchos jugadores acaba contrato, muchos otros están bajo contrato. Sabemos el nivel de Segunda, pero el objetivo es volver”.

¿Por qué se tardó tanto en activar el mercado?: (respuesta de Mas-Bagà) “Explicamos que el ingreso de la Champions solo pasaría una vez. LaLiga nos obligó a dividirlo en dos años. Hicimos una inversión muy relevante el primer año y tuvimos que hacer muchas ventas el segundo año”.

(Respuesta de Quique): “Hacemos inversiones importantes. Unas han salido bien y otras, mal, no nos podemos engañar. Si no haces ventas es muy difícil volver a invertir. Si esperamos tanto es porque las ventas llegaron al final porque todo el mundo piensa que saldrán más baratos. Lo peor es que nos pasa lo mismo. Yo no puedo comprar a Ounahi el 1 de julio, el Marsella me pedía 20 millones. La gente no sabe nada, lo entiendo y lo respeto. El equipo os lo podría hacer en 20 segundos, pero no es lo que gente querría. Ya dije que no era el Fantasy. Llevo muchos años en esto, trato de darle sentido común".

Cómo se vivió la temporada desde el Consell d’Administració: (Respuesta de Pere Guardiola) “Hay una comunicación permanente. Siempre ha habido situaciones que te planteas. Ha habido altibajos. Habíamos salido de ahí. Decidimos darle confianza al míster pese a los malos resultados. Nos mata el final. El equipo no cae en ningún momento. Queríamos darle energía a Míchel y a Quique. La dinámica del calendario tampoco nos benefició nada. El Barça pierde en Vitoria y el Atlético hace dos equipos…”.

Impacto económico del descenso: (Respuesta de Guardiola) “El compromiso es máximo. Queríamos hacer crecer al club con la estabilidad que eso requiere. Invertimos en la ciudad deportiva, hicimos la primera fase, estamos en medio de la burocracia de los permisos, y los accionistas hemos tenido que financiarla. En el siguiente trimestre esperamos tener los permisos y empezar con la fase dos. Montilivi es del Ajuntament, no del Girona. Estaríamos encantados de tener un mejor estadio, pero no es nuestro. En el 2028 quizá podamos tenerla. El City lo tiene claro y el Marcelo nos deja hacer y nos aprieta".

(Respuesta de Mas-Bagà) “Habremos tenido unos ingresos operativos 75M y bajarán el 50% y estaremos en un 37, está incluida la ayuda del descenso. En la fase inicial se invirtieron 10M y la fase dos ha sufrido muchos retrasos, debido a cuestiones de permisos. Hemosredefinidoo parte del proyecto y el Consell aprobó la inversión de la segunda".

Gradas supletorias de Montilivi: (Respuesta de Mas-Bagà) “Anunciaremos la campaña de abonados pero nuestra hipótesis es que no tendremos que quitar las gradas supletorias”.

Plazos decisión nuevo entrenador: (Respuesta de Quique) “Necesitamos entrenador para trabajar. Confeccionamos las plantillas con los entrenadores. No será una cosa de dos días, durante el mes de junio espero tenerlo cerrado".

Ventas: (Respuesta de Quique) “El mercado será largo, ya lo digo hoy. Tenemos 25 jugadores bajo contrato. Tenemos mucho valor en esta plantilla. Si no llegan ofertas que realmente tengan sentido, queremos mantener el grueso de la plantilla".

Límite salarial: (Respuesta de Mas-Bagà) “Avanzamos que será un límite bajo, iremos excedidos. La confección de los nuevos fichajes se hacen a partir de los nuevos ahorros”.

Confeccionar la plantilla estando excedido: (Respuesta de Quique) “Cuando bajamos con Eusebio nos encontramos en una situación similar, pero esta vez la plantilla es de mayor nivel. Cuando haya movimientos podremos empezar a trabajar. Hay cosas que se trabajaron durante el año. No tendremos la plantilla para el 15 de julio, ya lo avanzo para los ‘haters’”.

Perfil del nuevo entrenador: (Respuesta de Quique) “Que tengamos una misma mentalidad. Nos dé energía a todos. Hay muchos que me gustan”.

Reconfiguración de la plantilla: (Respuesta de Quique): “Hay jugadores que no tienen contrato y se podría plantear la renovación, otros que vienen cedidos y son interesantes pero depende del entrenador. La idea es dar herramientas al míster. El objetivo es ambicioso”.

El descenso cambia la planificación: (Respuesta de Quique) “Hay jugadores que hemos trabajado y que están en crecimiento. El hecho de bajar no ayuda nada. Tranquilidad, hay buena base. Tendremos que consensuarlo todo con el nuevo entrenador”.

Stuani: (Respuesta de Quique) “No hablaré de ningún nombre propio. Ya he dijo que depende del nuevo entrenador".

Montilivi: (Respuesta de Pere Guardiola) “Románticamente, Montilivi es cojonudo, pero no es viable porque no es nuestro. Como accionistas queremos un estadio. Durante este tiempo hemos invertido unos nueve millones en Montilivi, seguro que son pocos por la manera en la que está el estadio y estaríamos encantado de tener un estadio mejor, pero no es nuestro".

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¿Los intocables de Quique?: “Los intocables son los que saldrán. La gente respeta mucho al Girona, he recibido llamadas de ánimo de directores deportivos pero también me preguntaban por jugadores [ríe]".