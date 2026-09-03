Quique Cárcel, sobre el mercado del Girona: "Todos los jugadores o la mayoría querían irse"

Quique Cárcel compareció ante los medios para hacer balance de uno de los mercados de fichajes más delicados de los últimos tiempos en Montilivi tras el descenso a Segunda División. Acompañado por Nacho Mas-Bagà, director general del club, reconoció que ha sido "un verano muy complicado", especialmente porque "todos los jugadores o la mayoría querían irse" puesto que "se sentían jugadores de Primera".

"Yo quería quedarme con todos si podía porque era una plantilla de mucho valor, sabiendo que ninguno quería estar. Si hubiera visto la ilusión y las ganas de quedarse para volver a subir hubiéramos hecho muy pocos fichajes", afirmó.

"Prácticamente el 90% de los jugadores se sentían jugadores de Primera", pero a la vez defendió que son los mismos futbolistas que descendieron y que tienen unos contratos, dejando clara una premisa: "El club es lo más importante".

Con la llegada de Carles Pérez, agente libre tras rescindir contrato con el Celta, y la salida de Azzedine Ounahi al Panathinaikos, se cerró el mercado del Girona: 10 altas y 17 bajas, con un balance positivo de 53,8 millones de euros.

Aun así, reivindicó que la mayoría de jugadores han demostrado su compromiso y han seguido trabajando como "bestias" a pesar de querer salir. Ahí es donde ensalzó a Francés, Àlex Moreno, Fran Beltrán, Asprilla o Vanat: "Había una infinidad de equipos que les querían, pero han estado ahí".

En cambio, no quiso pronunciarse sobre Tsygankov, expedientado por negarse a jugar y posteriormente traspasado al Ajax: "Es la única pregunta que no quiero responder, que cada uno saque sus conclusiones. Yo tengo la conciencia tranquila". Sí se detuvo a hablar de la salida de Ounahi, cuyo caso es el "más peculiar porque todos daban por hecho que lo venderíamos y no esperas que no lleguen ofertas".

"El jugador quería salir sí o sí, pero hasta el último día no llegó una oferta que nos hiciera negociar de manera muy intensa. Si no se hubiese dado… pues se hubiese tenido que quedar", aseguró. Contó que el descenso complica la posibilidad de recibir cesiones de futbolistas del Manchester City: "No quieren venir y tienen ofertas más importantes".

Altas y bajas del Girona 2026/27 ALTAS Boñar (Atlético Madrileño) - 1,5M€

Furtado (SL Benfica) - 1M€

Pyshchur (Győri ETO FC) - 0,9M€

Izan (UE Cornellà) - 0,3M€

Morey (RCD Mallorca) - 0,15M€

Mumin (Rayo Vallecano) - Libre

Morante (Burgos) - Libre

Carles Pérez (Celta) - Libre

Unai (Al-Ittihad) - Cesión

Jastin (FC Andorra) - Vuelve de cesión BAJAS Ounahi (Panathinaikos) - 15M€

Minsu (Rangers ) - 10M€

Krejćí (Wolverhampton) - 7,5M€ OC

Solís (Birmingham City) - 7,5M€ OC

Arnau (Valencia) - 5M€

Joel Roca (Olympiacos) - 6M€

Tsygankov (Ajax) - 3,5M€

Iván Martín (Racing Club) - 3M€

Dawda (Alverca) - 0,15M€

Blind (Ajax) - Libre

Rubén Blanco (Yokohama M) - Libre

Witsel (OGC Nice) - Libre

Fuidias (Rayo Majadahonda) - Libre

Juan Carlos (Sin equipo) - Libre

Misehouy (NAC Breda) - Cesión

Antal (Atlético Madrileño) - Cesión BALANCE +53,8M€

Reiteró su confianza en Gazzaniga, que se llevó una pitada en Montilivi durante el partido ante Las Palmas: "Ha podido salir a equipos de mayor categoría, pero está involucrado con el proyecto". Asimismo, defendió la decisión de no incorporar un lateral izquierdo suplente por enésimo verano consecutivo.

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El director deportivo del Girona confía en la plantilla que dirige Quique Álvarez, más que capacitada para superar la "herida" del descenso y "luchar por el ascenso" con piezas de "un nivel diferencial en Segunda".