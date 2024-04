Quique Cárcel, sobre el futuro del Girona con el City: "No habrá problema en que haya cesiones..."

Quique Cárcel, director deportivo del Girona, es el gran arquitecto de todo lo que está logrando el conjunto gironí. Cárcel ha sido el encargado de darle a Michel unos jugadores a los que el técnico ha conseguido sacar un rendimiento excelso. Tras la gran temporada, su director deportivo ya piensa en el próximo mercado de verano.

l trabajo que tiene Quique Cárcel este verano no es fácil. Las expectativas para la temporada que viene son altas y todo hace indicar que el Girona viajará entre semana para jugar antes los mejores clubes europeos. Para competir en condiciones la temporada que viene, el Girona deberá mantener el nivel actual de la plantilla.

Para lograr este objetivo, será clave que el Manchester City pueda seguir cediendo jugadores a Girona. Cárcel, en declaraciones para 'Tot Rodó', se muestra optimista con este aspecto: "Se está hablando con la UEFA. Yo creo que no habrá problema en que haya cesiones por parte del City. Pero se mirará muy bien de que todo esté bien hecho en el aspecto económico. Se ha dicho que no podrá haber cedidos... Yo creo que sí se podrá."

"Es difícil que un jugador del Girona acabe jugando en el Barça"

Como cada mercado de verano, saldrán muchos nombres del Girona que los vinculen con otros clubes. Uno de los más sonados es el de Aleix García. El catalán es un pilar fundamental para el esquema de Míchel, y Cárcel ha comentado la relación del mediocampista con el FC Barcelona: "Han salido muchas situaciones y rumores, algo que nos ha hecho desviar la atención porque no es normal que los jugadores del Girona hayan sido portadas de grandes periódicos. Es difícil que un jugador del Girona acabe jugando en el Barça o el Real Madrid, porque son clubes que tienen un mercado muy amplio”.

Pese a eso, el precedente con Oriol Romeu es cercano y Cárcel no puede descartar nada: "Cierto es que, lo que sucedió el año pasado con Oriol Romeu demuestra que no podemos hablar de que es imposible. Son jugadores que lo están haciendo muy bien, pero soy prudente con el tema de las cláusulas porque son situaciones que no se están dando", explica.

El futuro de Arnau Martínez

Otro nombre propio del mercado será el de Arnau Martínez. El catalán no está pasando su mejor temporada y, del día a la mañana, se alejó de los terrenos de juego, hasta el punto de no disputar ni un solo minuto en los últimos cinco encuentros. El director deportivo del Girona ha valorado su situación: "Es un jugador que es de la casa, por quien el club ha apostado y lo sigue haciendo. A nosotros nos gustaría que continuara, pero también hay otra parte, y él debe tomar decisiones sobre lo que quiere hacer con su carrera deportiva."

Cárcel añadió que es el propio Arnau quien debe tomar la decisión:"No diría que está en un punto muerto la renovación, pero él también tiene una situación personal con sus agentes que debe terminar de solucionar. Yo no quiero entrar en este tema porque son cosas personales, pero nuestra intención desde hace mucho y mucho tiempo es que continúe con nosotros", concluye.