Quique Cárcel: "Esto no es el Fantasy, es el fútbol real"

Demasiadas incógnitas por resolver tras una temporada de luces y sombras, pero que no deja de ser histórica por el debut en la mismísima Champions League. Y el más indicado para ello sería un Quique Cárcel que compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Montilivi para hacer balance de la 2024/25 del Girona.

Llegados a final de curso, el director deportivo se aventuró a poner una nota global al equipo: "Es difícil, si pienso en nuestro objetivo real, que es estar los máximos años en Primera, es un aprobado. Un 5, para que estéis contentos. Venimos de un año de matrícula de honor y creo que tras la segunda parte de la temporada no llegamos al 5", arrancó.

"NO ESTAMOS CONTENTOS"

"La primera parte es de notable, jugando Champions y con la sensación de que la segunda podía ser mejor. El equipo no se ha encontrado, el último partido que jugamos muy bien muy el del Valladolid, pero no se ha llegado a jugar con esa superioridad. No estamos contentos. Lo estamos analizando con el míster", añadió.

Preguntado sobre las conclusiones que extraía en referencia al rendimiento de los fichajes, no dudó en espetar que "no es el Fantasy, que os lo pasaís muy bien, es el fútbol real". "Todos vivíamos nuestra primera experiencia en Europa, era la primera vez que la dirección vivía esta experiencia. Nos hemos encontrado situaciones de lesiones, derrotas en el último momento, cargas de minutos...". Eso sí, aseguró que le preocupa la desconexión que tuvieron algunos futbolistas en la segunda vuelta.

Los jugadores del Girona, afectados tras la derrota en Champions contra el Sturm Graz / EFE

Cárcel admitió en su momento que en 2019 firmó su peor mercado de fichajes, cometiendo varios errores, pero consideró que el de 2024 no fue "el peor mercado". "Hubo posiciones que no funcionaron y no estoy contento, veníamos de un Dovbyk que marcó 24 goles e hicimos dos fichajes que entre los dos marcaron siete u ocho. Son jugadores que no tuvieron pretemporada y que estuvieron muy criticados, no se por qué".

Aún incapaz de calcular cuántas incorporaciones se darán, sí que recordó que en los 12 años que encadena en el cargo, se abordó una media que oscila entre los ocho y doce fichajes. "Queremos hacer algún retoque y lo intentaremos", garantizó. "El límite salarial se reducirá, tenemos muchos jugadores bajo contrato, pero tenemos claro qué queremos".

MENSAJE TRANQUILIZADOR SOBRE STUANI

Saltaron las alarmas cuando Cristhian Stuani dejó caer en el programa 'Montiliving' que podía quedar libre este mismo verano, pero el director deportivo 'gironí' aclaró que "el Girona quiere que continúe y le ha hecho una oferta". Eso sí, dijo que se difirió por una temporada más cuando bajó a Segunda y que "tiene razón al decir que no tiene contrato, no queda libre, pero éticamente sí". "Stuani es el jugador más importante de la historia y no quiero entrar en cuestiones que no tocan", zanjó.

Stuani, el futbolista más importante de la historia del Girona / @gironaFC

Mencionó que Juanpe sí que "ha marcado una línea de salida y le quiero agradecer todo lo que ha hecho" y que para valorar la continuidad de Juan Carlos o de los cedidos "necesito charlas individuales para ver si hay opciones de que continúen". Con Arthur están muy contentos y aseguró que "nos dio algo que no teníamos, su contrato es difícil, pero estamos abiertos a buscar soluciones". Míchel tiene aún un año más de contrato y "estamos contentos no, lo siguiente con él y nos gustaría que continuara más años".

Arthur Melo firmó su mejor partido ante el Mallorca / @gironaFC

POSIBILIDAD DE TRAER CEDIDOS DEL CITY

Ya dijo Pep Guardiola que "no había un sitio mejor para crecer que el Girona" y que si se podían ceder jóvenes promesas a Montilivi, "se hará". "El año pasado no se pudo por una serie de regulaciones, aún no está 100% claro, pero nuestra idea es que sí", valoró el director deportivo del Girona.

Claudio Echeverri, nuevo jugador del Manchester City / @ManCity

No quiso pronunciarse demasiado sobre las críticas que pudo recibir a lo largo de la temporada, pero sí que aseguró que "soy muy feliz en el Girona y sé que hay mucha gente que no me quiere ni ver". Llevo 12 temporadas, tengo una sensación de decepción, es muy injusto, pero es algo que me hace ser más fuerte", concluyó.