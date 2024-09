Quique Cárcel: "¿Eric García? Se lo pedimos al Barça, pero ellos no querían que saliera"

Tras una temporada histórica, el mercado de fichajes que afrontaba el Girona no era ni mucho menos sencillo. Las salidas de Dovbyk, Savinho, Eric García o Aleix García suponían un auténtico varapalo, pero el club ha sabido encontrar refuerzos como Yaser Asprilla, Abel Ruiz, Ladislav Krejc, Bryan Gil o Arnaut Danjuma.

Tras unos meses de lo más ajetreados, Quique Cárcel, director deportivo del equipo rojiblanco, ha realizado una valoración positiva del mercado: "Era complicado, veníamos de un año excelente y sabíamos que sería un mercado largo. Teníamos algunas bajas previstas. Tanto Míchel como yo estamos contentos con la plantilla que hay, con dos jugadores por posición".

"El Girona tiene muy buena salud a nivel de imagen. Es increíble que estemos nominados a mejor equipo de Europa. Hay muchos jugadores de talento que quieren venir. La clave es que Míchel continúe, eso ayuda", explicó el director deportivo en rueda de prensa. "Decidimos esperar al mercado de invierno. Hay margen, pero tiene que ser alguien que realmente mejore la plantilla", afirmó sobre los dos dorsales que quedan libres.

La salida de Dovbyk y las comparaciones

Dovbyk, en un partido con la Roma / ASRoma

Una de las claves del mercado era sustituir al pichichi de LaLiga y firmar un delantero de nivel: "Ha habido momentos en los que pensé que Dovbyk podía quedarse, pero creo que era un buen momento para hacerlo (vender). Teníamos clara la apuesta por Abel Ruiz, aunque no hubiera salido Dovbyk".

"Nos equivocamos si comparamos con la pasada temporada. Para empezar el año pasado no teníamos Champions. Se han ido seis jugadores titulares, pero hay que intentar hacer equipo con los nuevos. La clave es hacer buen fútbol", añadió Quique Cárcel sobre las bajas que ha tenido el equipo.

"Queríamos que Eric García volviera"

Entre las operaciones que estuvieron abiertas hasta el final, se encontraba la de Eric García, que el año pasado estuvo en el Girona: "Nosotros queríamos que volviera, que nos ayudara a tener un equipo competitivo. Si le hubiésemos tenido este año hubiera sido un fichaje excelente. Hablamos con el Barça y se lo pedimos. Yo desde siempre he pensado que el Barça no quería que saliera. Lo he pedido, lo he intentado, pero al final no ha podido ser".

"El paso por el Girona de Oriol Romeu fue fundamental. El año pasado fue de más a menos y nosotros estábamos atentos a una situación de mercado. Siempre estuvimos encima por si el Barça no contaba con él. No era fácil. El deseo suyo de volver fue muy importante", aseguró el director deportivo.

El que realizó el camino a la inversa y puso rumbo al equipo azulgrana fue Pau Víctor, sobre el que también fue cuestionado Quique Cárcel: "Él tenía la idea clarísima de que quería ir al Barça. Estoy muy contento por él, todo el respeto por la decisión que tomó".