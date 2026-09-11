Quique Álvarez: "Todo el mundo dará un plus contra nosotros"

Quique Álvarez reclamó a sus jugadores "humildad" y un esfuerzo extra ante la visita del Castellón, líder de LaLiga Hypermotion, y advirtió de que el Girona tendrá que igualar la intensidad de sus rivales para seguir creciendo en la competición.

"Todo el mundo dará un plus" contra el Girona, señaló Quique Álvarez en la rueda de prensa previa al encuentro, antes de insistir en que será difícil ganar si su equipo no alcanza, e incluso supera, el nivel mostrado por los adversarios.

"Tenemos que tener humildad y ser conscientes de que si no damos un poco más que el rival empezaremos los partidos perdiendo", afirmó.

El técnico 'gironí', no obstante, quiso poner en valor la dinámica positiva del equipo después de las victorias ante la UD Las Palmas (5-2) y el Sporting (0-2). Estos resultados, explicó, han aportado "alegría" y "moral" a una plantilla que se encuentra "metida" y que, a su juicio, ha dejado atrás parte de la incertidumbre generada durante el mercado de fichajes.

Asprilla, protagonista

Uno de los nombres propios del buen momento del Girona es Yaser Asprilla. El atacante se ha convertido en el máximo goleador de la categoría con cuatro tantos en apenas 150 minutos.

Yaser Asprilla se lució en El Molinón / @yaser_asprilla_10

Quique destacó que el colombiano está demostrando que es "un muy buen jugador", aunque considera que todavía tiene margen para seguir creciendo. "Tiene que seguir apretando", apuntó el técnico, convencido de que el futbolista puede ofrecer un rendimiento todavía mayor.

Un Castellón exigente

Sobre el rival, fue contundente al señalar al Castellón como "uno de los mejores equipos de la categoría". El técnico del Girona destacó especialmente su valentía y su capacidad para presionar y atacar con rapidez.

"Es un rival muy valiente que presiona mucho y que sabe qué hacer cuando tiene la pelota: no especula, cuando roba corre y va a hacer daño", analizó.

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Quique Álvarez espera, por tanto, un encuentro exigente y con fases de dificultad, aunque confía en las posibilidades de su equipo. "Incomoda mucho al rival y mañana habrá momentos difíciles, pero tenemos armas para competir bien", concluyó.