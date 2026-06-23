Quique Álvarez: “Me gustaría poder contar con Stuani y David López”

“¿Serio? No. Soy así. Estoy muy contento aunque no lo parezca. Estoy ilusionado, contento y muy agradecido. Y, sobre todo, con mucha fuerza, porque la propia decisión de elegirme a mí me da mucha fuerza. Que me hayan elegido a mí por delante de muchos entrenadores me hace muy feliz”. Quique Álvarez ha sido presentado hoy oficialmente como nuevo entrenador del Girona en un acto en el que ha dejado claro que su primera misión es “aportar energía y carácter” al equipo y al entorno para pasar página tras el descenso.

Álvarez firma por una temporada con opción a otra más en caso de ascenso y llega después de superar un largo y amplio proceso de selección llevado a cabo por Quique Cárcel. El director deportivo del Girona ha revelado que se reunió con una docena de entrenadores, de los cuales quedaron cuatro tras una primera criba y dos llegaron a la fase final, que acabó ganando Quique Álvarez. “Está preparado y capacitado para liderar desde la humildad y su forma de ser. Tiene un cuerpo técnico que todo el mundo conoce. Tener a Jordi Balcells es un lujo y también a su hermano Òscar, que siente el Girona”, ha explicado el director deportivo.

Cambiar la mentalidad es el primer objetivo de Quique Álvarez, incluso antes de hablar de jugadores, fichajes y salidas. Sí se ha pronunciado sobre los casos de Cristhian Stuani y David López. “Me parecen jugadores importantísimos que no voy a descubrir ahora. Habrá que verlo, pero me gustaría poder contar con ellos. El club me transmite que el objetivo es ascender y para ello se intentará construir el mejor equipo posible”, ha dejado claro.

Por su parte, Cárcel no ha querido entrar en casos concretos y ha señalado que será el mercado el que marque la línea respecto a los jugadores con contrato que puedan salir o continuar.

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“No ascenderemos por el simple hecho de ser el Girona, pero no me escondo: el objetivo es el ascenso. Ya me pasó con el filial. Tenemos que afrontarlo con tranquilidad”, ha afirmado Álvarez.