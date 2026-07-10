Quique Álvarez, entrenador del Girona: "Nos dejaremos la piel para volver a Primera"

Tras el descenso a LaLiga Hypermotion, el Girona debe replantearse el proyecto de cara a intentar regresar lo antes posible a la máxima categoría del fútbol español, después de haber sufrido una terrible caída a los infiernos desde que en 2024 lograra la clasificación histórica a la UEFA Champions League.

Para lograr el objetivo, más allá de reforzar la plantilla con fichajes y llevar a cabo una profunda reestructuración, los de Montilivi debían encontrar el sustituto de Míchel en el banquillo, ya que el madrileño ha abandonado el club catalán para recalar en el Ajax. Finalmente, la dirección deportiva llegó a la conclusión de que la mejor alternativa era subir al entrenador del filial, Quique Álvarez, quien ha facilitado su primera entrevista a través de los medios del club catalán.

"Ilusión y ganas no nos faltarán"

"Está claro que el varapalo fue duro para la directiva, los jugadores y los aficionados, ya que cuando no te lo esperas duele más", arranca declarando Álvarez con sinceridad. Eso sí, se muestra convencido de que el dolor debe quedar olvidado: "Creo que ya se ha pasado el duelo", afirma. De hecho, sobre su papel como sustituto de Míchel, reconoce que sabe que "tiene un legado difícil", pero declara que "no está pensando ni mucho menos en eso".

No obstante, sí que reconoce una profunda admiración por la figura del madrileño: "Cuando él estaba arriba siempre me trató con mucho respeto. Y eso no siempre es lo que suele suceder con los técnicos del filial. Yo no estoy aquí para compararme con nadie, sino para intentar ayudar al equipo a volver a Primera, que es el objetivo claro y no lo esconderé".

Con tono distendido, afirma que "a él no le costó nada" aceptar la propuesta de subir del filial al primer equipo como entrenador. De hecho, explica que él ya sabía una semana después de bajar que podía ser el escogido, ya que el director deportivo Quique Cárcel le había comunicado "que era una opción y que lo tenían muy en cuenta", aunque todavía no se había tomado una "decisión firme". Cuando llegó la luz verde definitiva, dio el "sí" de inmediato: "No me costó el paso que di al venir aquí era para intentar ser entrenador, ya que yo antes era segundo entrenador, vine aquí porque me dieron la oportunidad y cuando uno quiere ser entrenador, si te dan la oportunidad, estás encantado".

Haciendo muestra de una gran humildad, explica que, en caso de no haber sido el escogido, se habría quedado en el filial: "Aquí estoy muy bien y mi hermano y Jordi también. El tiempo que he estado aquí he estado muy feliz, era mi intención seguir en el club". Tras los primeros días como entrenador del Girona, cuenta que "ahora ya está mejor", pues los primeros días tuvo que "conocer a mucha gente del staff" y "pasar por muchas reuniones", aunque ahora ya sí todo "ha comenzado".

Quique Álvarez, entrenador del Girona / @GironaFC

"Tengo muchos jugadores y no es lo normal en estas fechas, lo cual es bueno. Además, a muchos los conozco del filial, así que hoy ya estoy muy a gusto porque tenía ganas de empezar ya para trabajar en lo que nos toca", incide. Sobre el claro objetivo, no esconde que "será muy complicado porque la categoría es muy difícil", aunque lanza un claro mensaje: "Ilusión y ganas no me faltarán y no nos faltarán, es lo que tengo en la cabeza".

"Creo que será una pretemporada difícil, ya que cuando se desciende al principio hay muchas situaciones, pero el club está por la labor de hacer un gran equipo y seguro que consiguen confeccionar una gran plantilla. Estoy convencido de que cuando termine el mercado tendremos un gran equipo", afirma Quique. Sin embargo, sí afirma saber que por ahora les tocará "algún caso de alguien que quizás no esté centrado", pero también insiste en que "su trabajo es eso, entrenar y lograr que el grupo esté con energía y ganas".

"Tenemos una mezcla muy buena de gente nueva que viene con ganas gracias a los tres fichajes realizados hasta ahora, necesitamos su energía. Además, tenemos a futbolistas que sienten los colores y llevan tiempo aquí, y esa mezcla es importante", dice al repasar las características de su plantilla.

Como mensaje a la afición, se muestra consciente de que "el Girona tiene una estructura de un Primera que por circunstancias ha bajado y el objetivo debe ser subir", pero pese a ello "todos deben saber que el camino no es fácil y que hace falta tener los pies en la tierra; se debe trabajar con humildad". "A veces equipos que descienden se piensan que subirán sin mucho esfuerzo, pero para ascender hay que trabajar mucho y muy bien. Nos dejaremos la piel para volver a Primera y espero que poco a poco nos vayamos ilusionando todos, espero que la gente se enganche al equipo porque así será más fácil subir", concluye el nuevo líder del proyecto del Girona.