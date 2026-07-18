GIRONA FC
La era Quique Álvarez comienza con un empate
El Girona se estrena con un empate sin goles ante el Al-Qadsiah saudí en un partido en el que debutan Pyschur, Morante e Izan.
El equipo mejora en la segunda parte y Dawda, Iván Martín y Lass disponen de ocasiones para romper la igualdad.
Marc Brugués
Muy pocos de los jugadores que hoy han sido titulares en el primer amistoso de la pretemporada lo serán el próximo 16 de agosto, en el estreno liguero frente al Leganés en Montilivi. El proceso de reconstrucción del Girona continúa con tanto o más trabajo en los despachos que sobre el césped. En el terreno de juego, esta tarde, la era de Quique Álvarez ha echado a andar con un empate sin goles ante el Al-Qadsiah saudí. Un entrenamiento más, por supuesto, para ir cogiendo ritmo y en el que el resultado era lo de menos. Eso sí, ganar siempre ayuda a las sensaciones, a pasar página y a empezar a generar ilusión.
Ha sido un día para ver en acción las pocas caras nuevas del equipo y algunos viejos conocidos. Morante, fichado procedente del Burgos, y Pyschur han sido titulares en un once en el que también estaban Van de Beek, Misehouy y los jóvenes Antal, Gibi y Júnior Holmes —atención a este chico—. No fueron de la partida Francés, Vanat, Portu, Jastin y Puig, que se recuperan de lesiones y molestias; tampoco David López, recién reincorporado al grupo, ni Tsygankov ni Asprilla, ambos con permiso.
Con las piernas cargadas y un calor sofocante, costó ver ocasiones. De fútbol, muy poco. Hubo que esperar hasta después de la pausa de hidratación para que los saudíes protagonizaran el primer remate con peligro, obra de Al Qahtani tras una jugada por la derecha que terminó en el exterior de la red. Por parte del Girona, poca cosa: un par de arrancadas de Bryan Gil y poco más. Sí dejaron buenas sensaciones Morante, con presencia y ganas de asumir galones, y un Artero hipermotivado tras dejar atrás el calvario de las lesiones.
Tras el descanso llegó el turno de ver al tercer fichaje, Izan González. El jugador de Blanes actuó por delante de una defensa de tres formada por Arnau, Júnior y Badia. Ya con Minsu, Iván Martín y Abel Ruiz sobre el césped, el Girona dio un paso al frente en ataque. Después de que los saudíes estrellaran un balón en el larguero en una gran acción de Almena, llegaron las oportunidades del conjunto gerundense. Iván Martín perdonó un mano a mano clarísimo, Dawda remató desviado y Lass obligó al portero a lucirse en las ocasiones más claras del Girona. Antes del final, Dawda volvió a disponer de un par de buenas oportunidades que no supo resolver. Al final, el marcador no se movió. Queda mucho trabajo por hacer.
Fuente: Diari de Girona
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
- Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado
- Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Ruud Nijstad: 'Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo
- Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: 'A partir del lunes...
- Oficial: El Atlético descarta vender a Julián Álvarez al Barça