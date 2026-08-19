Quique Álvarez, tras el caso Tsygankov: "Hemos hecho terapia"

El entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que el vestuario está "bien" a pesar de la polémica alrededor de Viktor Tsygankov: "Hemos hablado mucho y hemos hecho terapia".

Álvarez convocó a Tsygankov para el partido con el Leganés (1-1), pero el extremo ucraniano no quiso vestirse de corto y el club le ha abierto un expediente disciplinario, episodio que el técnico ha dicho haber llevado "con naturalidad" y sabiendo "que lo importante es el grupo y que hya que estar unidos".

En un principio se dijo que Vladyslav Vanat, compatriota de Tsygnakov, se había negado también a entrar al terreno de juego, pero Álvarez, que ha comparecido en la rueda de prensa previa a la visita a Córdoba, ha aclarado que fue "una confusión".

"Aquí hay un caso aparte y, en cuanto a Vanat, ha entrenado muy bien y, si no pasa nada, estará convocado", ha afirmado el preparador del Girona. El técnico gallego ha lamentado que la situación no está siendo fácil porque ya ha empezado la competición y el club aún tiene muchas carpetas abiertas en el mercado, pero ha destacado que el equipo respondió en su debut y mereció ganar: "Fue una lástima".

Álvarez ha añadido que el extremo Azzedine Ounahi, otro de los "casos especiales" del mercado, es duda y que los laterales Arnau Martínez y Àlex Moreno, también con posibilidades de salir, en principio estarán en la lista. El defensa David López, baja por lesión en el estreno, no está "descartado del todo", pero es difícil que llegue a tiempo y Abdul Mumin y Unai Hernández, los dos últimos fichajes, "necesitarán un poco de tiempo", según ha apuntado Álvarez.

"Son dos jugadores que sumarán, pero les falta condicionamiento y es difícil que lleguen, porque vienen de estar un poco parados. Unai incluso perdió kilos y se tiene que poner bien", ha explicado. El entrenador del conjunto gerundense también ha admitido que, en principio, la portería está cerrada y ha avisado de que la visita a Córdoba será "muy dura", porque es "uno de los equipos más difíciles e incómodos de la categoría".