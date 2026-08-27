GIRONA FC
Quince palabras para cerrar el culebrón Tsygankov
El ucraniano ha firmado con el Ajax hasta 2029
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Jordi Bofill
Girona
«El Girona FC y el AFC Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso de Viktor Tsygankov». Con estas quince palabras, el club gerundense ha cerrado el culebrón Tsygankov, que ha firmado con el conjunto de Míchel Sánchez hasta 2029.
Tsygankov tenía un expediente abierto con el Girona por negarse a jugar en el debut en Segunda División contra el Leganés. Desde entonces, la salida del ucraniano se aceleró, impulsada por la rueda de prensa ficticia de su representante, que amenazaba con abrir un nuevo incendio en Montilivi.
Finalmente, el acto fue suspendido y el extremo derecho ha acabado en los Países Bajos.
- Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: 'Os puedo asegurar que es por eso
- La respuesta del Atlético a Laporta: 'La única víctima del caso Julián somos nosotros
- Álvaro Cortés se marcha del Barça
- Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado
- La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Champions
- Miguel Galán denuncia el veto de Gil Marín al Barça por Julián Álvarez
- ¡Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid!
- Acuerdo verbal para el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad