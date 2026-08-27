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GIRONA FC

Quince palabras para cerrar el culebrón Tsygankov

El ucraniano ha firmado con el Ajax hasta 2029

Tsygankov, firmando su contrato con el Ajax.

Tsygankov, firmando su contrato con el Ajax. / @AFCAjax

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Jordi Bofill

Girona

«El Girona FC y el AFC Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso de Viktor Tsygankov». Con estas quince palabras, el club gerundense ha cerrado el culebrón Tsygankov, que ha firmado con el conjunto de Míchel Sánchez hasta 2029.

Tsygankov tenía un expediente abierto con el Girona por negarse a jugar en el debut en Segunda División contra el Leganés. Desde entonces, la salida del ucraniano se aceleró, impulsada por la rueda de prensa ficticia de su representante, que amenazaba con abrir un nuevo incendio en Montilivi.

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Finalmente, el acto fue suspendido y el extremo derecho ha acabado en los Países Bajos.

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