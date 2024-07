El futuro de Miguel Gutiérrez, en manos del Madrid

Veníamos avisando que el Girona tiene el gran reto por delante de solucionar cuanto antes las 'carpetas' de los Artem Dovbyk, Yan Couto, Savinho y compañía. Y nos olvidamos, a la vez, de que no está para nada asegurado que Miguel Gutiérrez siga a las órdenes de Míchel esta próxima temporada.

Miguel Gutiérrez pertenece al Girona. Lo fichó el pasado mes de agosto de 2022 y tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2027. Pero eso no significa que su futuro pueda estar lejos de Montilivi. El lateral izquierdo se formó en las categorías inferiores de un Real Madrid que se guarda un 'as' en la manga.

Miguel Gutiérrez celebra su tanto ante el FC Barcelona / AP

UN NEGOCIO REDONDO PARA EL MADRID

El club posee, pues, el 50% de los derechos de Miguel, y cuentan también con una opción de compra este verano por ocho millones de euros. Una cantidad más que asequible para un club con un poder económico tan elevado. Eso sí, si deciden no ejecutar cierta cláusula, en 2025 apenas tendrían que abonar seis millones por él.

La cláusula de salida del madrileño es de 35 'kilos', por lo que si terminara saliendo del Girona, el Real Madrid ingresaría alrededor de 17 millones de euros. Por lo tanto, el conjunto blanco saldría ganando si sucediera cualquiera de las dos alternativas mencionadas.

Miguel Gutiérrez, en su debut con la camiseta del Real Madrid. / Twitter (@realmadriden)

EL GIRONA, A LA ESPERA DEL MADRID

Todo depende del Real Madrid. El Girona no puede mover ficha hasta que el conjunto blanco decida qué hacer con Alphonso Davies, Ferland Mendy y Fran García. Y claro, todavía no puede pensar en un posible sustituto de Miguel si no saben si Miguel se quedará en el equipo.

Está claro de que Míchel quiere seguir contando con los servicios de un lateral cuya proyección ofensiva ha sido total esta pasada temporada: nueve asistencias y dos goles en todas las competiciones. Su posición sobre el césped fue también clave, ya que ocupaba zonas interiores y dejaba el carril libre para Savinho para facilitar la salida de balón.

Lamine Yamal, junto a Miguel Gutiérrez en Montilivi / AP

MUCHOS CLUBES HACEN COLA

Si el pasado mes de marzo salía a la luz el interés del Bayern de Múnich en Miguel como posible sustituto de un Alphonso Davies que en aquel momento tenía pie y medio en el Real Madrid, ahora son tres los clubes que se sumaron a su puja.

Tanto Manchester United como Borussia Dortmund preguntaron por él. Los 'red devils' apenas cuentan con Luke Shaw y Tyrell Malacia en tal demarcación, mientras que los 'borussers' ya no tendrán a un Ian Maatsen que estaba cedido y ha puesto rumbo al Aston Villa.

Ian Maatsen, en un partido con el Borussia Dortmund / EFE

Y el Bolonia, que regresa a la Champions sesenta años después, ha ido el último en interesarse por Miguel. Valora incorporarle, sobre todo, porque teme sufrir la pérdida de un Calafiori que, con su tremendo rendimiento en la Eurocopa, se ha convertido en el objetivo de varios grandes europeos.