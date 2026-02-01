Punto final a la imbatibilidad del Girona en 2026

La derrota del Girona en el Carlos Tartiere cortó de raíz distintas buenas dinámicas que había alcanzado el equipo de Míchel Sánchez. Para empezar, en los cuatro partidos de 2026, el vestuario blanquirrojo acumulaba tres victorias y un empate; así que la de hoy es la primera derrota del año. Tras los triunfos contra Mallorca (1-2), Osasuna (1-0) y Espanyol (0-2), y el empate ante el Getafe (1-1), en Oviedo salió cruz.

También fue el primer partido del año, claro, que terminó sin que el Girona marcara. La última vez que ocurrió fue en el último partido de 2025, en la goleada encajada en Montilivi ante el Atlético de Madrid (0-3). Para encontrar la última vez que no marcó a domicilio hay que retroceder hasta Elche, el 7 de diciembre.

Porque esa, la de los partidos fuera de casa, es otra de las rachas que acabó en la basura. El equipo de Míchel llevaba tres desplazamientos consecutivos regresando con los tres puntos: a los ya mencionados de Mallorca y Cornellà, hay que añadir el de San Sebastián ante la Real Sociedad (1-2).

El tropiezo sufrido vuelve a recordar las dificultades del equipo para conseguir un cierto margen de tranquilidad en la clasificación. La situación, que llegó a ser crítica a principios de temporada, no tiene nada que ver con aquella, pero eso no impide sacar al conjunto gerundense de la zona de sufrimiento, en la que se mueven prácticamente la mitad de los equipos de la Primera División.

El próximo fin de semana, el Girona afrontará un nuevo viaje, esta vez a Sevilla, donde visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora el calendario dejará de ser tan amable como lo ha sido durante enero, y después llegará el derbi catalán en Montilivi contra el Barça, el lunes 16 de febrero. A finales de mes, el equipo visitará al Alavés en Mendizorroza, en un duelo que, dependiendo de lo que ocurra en los próximos seis puntos, llevará la etiqueta de urgente grabada en rojo.

En la lucha por la permanencia, además, el Girona pierde el goal-average con el Oviedo, al que no ha podido derrotar en ninguno de los dos partidos en los que se han enfrentado este curso. En Montilivi todavía se recuerda el 3-3 con el que los asturianos sumaron un punto en el minuto 97 de partido.