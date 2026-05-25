Punto a favor del Ajax en la decisión de Míchel

El descenso del Girona ha sido un golpe durísimo para su entrenador, Míchel Sánchez. El preparador vallecano no pudo ocultar la tristeza después de empatar ante el Elche y se señaló como el máximo responsable de la temporada. Para él, no había otra opción que asegurar la permanencia. Un desenlace complicado de digerir y que, como él mismo señaló, le hará pasar una etapa “jodida, difícil y dura”.

Míchel termina contrato con el Girona y su situación no es sencilla. Según informó 'Radio MARCA' hace unos días, su futuro estaría en Ámsterdam, después de comprometerse con el Ajax. Sin embargo, siempre ha defendido que el sitio del Girona está en Primera División, y marcharse justo después de devolver al equipo a Segunda sería una herida difícil de cerrar.

Míchel, durante el Girona-Elche / David Borrat / EFE

Por eso, club y entrenador deberán sentarse cuanto antes para hablar sobre el proyecto, el desgaste acumulado y la energía disponible para volver a empezar, así como sobre qué camino quiere tomar cada parte. El Girona necesita definir cuanto antes su hoja de ruta para intentar regresar a la élite, mientras Míchel debe decidir si se ve con fuerzas para liderar otra reconstrucción o si, como asegura la fuente citada, prefiere abrir una nueva etapa.

El Ajax, a Conference

Mientras tanto, el Ajax sigue ganando puntos como destino apetecible para el entrenador madrileño. No solo por filosofía, estilo e identidad futbolística, sino también por ambición deportiva. El conjunto ajacied se clasificó este domingo para la Conference League tras imponerse al Utrecht en la tanda de penaltis de la final del playoff disputado en Volendam.

El Ajax jugará Conference League / EFE

El Ajax estará en la segunda ronda preliminar de la Conference League después de ganar 4-3 en los penaltis, tras el 1-1 de la prórroga. Una clasificación que endulza una temporada complicada para los cuatro veces campeones de Europa, que terminaron la Eredivisie en la quinta plaza y se vieron obligados a disputar el citado playoff entre cuatro clubes para asegurar su presencia continental.

Ahora, todas las cartas están sobre la mesa. Míchel debe elegir: marcharse hacia un gigante necesitado de una profunda reconstrucción, pero sin renunciar a jugar competición europea, o quedarse para intentar levantar de nuevo al club con el que tocó la gloria.